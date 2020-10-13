ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЦИК объяснил, как проголосовать на выборах больным

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 15:11
ЦИК объяснил, как проголосовать на выборах больным Фото: избирательный участок (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Центральной избирательной комиссии объяснили порядок голосования на местных выборах в Украине больным. Выборы пройдут 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, если у избирателя симптомы гриппа, он может проголосовать на участке в отдельной кабинке. Если же человек находится на самоизоляции из-за болезни, он сможет проголосовать дома.

Для этого необходимо написать заявление в произвольной форме, добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. После чего документы необходимо передать в участковую комиссию по месту голосования.

Тот же алгоритм действует в случае, если у родственника подтвердили заражение коронавирусом и, в связи с этим, вы находитесь на самоизоляции.

В ЦИК отметили, что документы для голосования дома можно подать до 20:00 23 октября.

При этом, те кто находятся на лечении в больнице, смогут проголосовать в медицинском учреждении.

В Комиссии также отметили, что для голосования необходимо при себе иметь собственную ручку.

Напомним, ранее в ЦИК сообщали, что для голосования на выборах при себе необходимо иметь паспорт в виде книжечки или ID-карту.

Кроме того, ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года.

Добавим, что ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местные выборы 2020. Бюллетень для голосования за городского голову будет иметь светло-розовый цвет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 выборы Центральная избирательная комиссия
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Тихановская объявила Лукашенко ультиматум
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Тихановская объявила Лукашенко ультиматум