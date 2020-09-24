UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЦИК утвердил формы и цвет бюллетеней на местные выборы

Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила формы и цвет бюллетеней на местные выборы. Согласно календарному плану выборов, их нужно было утвердить до 24 сентября включительно.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что утверждены формы бюллетеней на местные выборы, а также выборы депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым.

Также утвержден цвет бюллетеней, а именно:

Самые читаемые новости
  • голубой цвет - выборы депутатов Верховной рады АР Крым, областного совета;
  • светло-зеленый цвет - выборы депутатов районного совета;
  • светло-желтый цвет - выборы депутатов городского совета;
  • светло-серый цвет - выборы депутатов районного совета;
  • кремовый цвет - выборы депутатов сельского, поселкового совета;
  • светло-розовый цвет - выборы сельского, поселкового, городского головы.

Также установлено, что бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября. При этом выборы депутатов Верховной рады АР Крым, а также в отдельных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

Отметим, сегодня последний день подачи документов для регистрации на местные выборы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Центральная избирательная комиссиябюллетениМестные выборы