ЦВК затвердила форми та колір бюлетенів на місцеві вибори

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форми і колір бюлетенів на місцеві вибори. Згідно з календарним планом виборів, їх треба було затвердити до 24 вересня включно.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.
Повідомляється, що затверджено форми бюлетенів на місцеві вибори, а також вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим.
Також затверджено колір бюлетенів, а саме:
Також встановлено, що бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. При цьому вибори депутатів Верховної ради АР Крим, а також в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей не призначаються та не проводяться.
Відзначимо, сьогодні останній день подачі документів для реєстрації на місцеві вибори.