ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня: как проголосовать

Центральная избирательная комиссия на заседании 10 октября утвердила порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года. Центризбирком объяснил, как правильно заполнить бюллетень, чтобы проголосовать.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В документе, который принял ЦИК, приведены примеры правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.

Так, чтобы проголосовать за партию, необходимо в пустом квадрате напротив названия политсилы поставить отметку плюс "+" или любую другую. После этого необходимо выбрать кандидата в депутаты от этой партии и вписать его порядковый номер в квадрате с трафаретом.

Проголосовать можно только за одну политическую партию и одного кандидата в депутаты.

Отметим, в этом году местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Украинцы будут избирать городского голову, а также депутатов местных советов всех уровней.

Напомним, 24 сентября ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местные выборы 2020. Бюллетень для голосования за городского голову будет иметь светло-розовый цвет.

Кроме того, в материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с рейтингами партий на местных выборах.