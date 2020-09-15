Рейтинг партий перед местными выборами: у кого больше шансов на победу

По итогам голосования 25 октября в Украине определятся новые составы местных советов. Для этого на выборах партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Какие политические силы имеют высокий уровень поддержки у избирателей, а также рейтинги партий по городам - подробнее на РБК-Украина.

Рейтинг партий в Киеве

Наибольшее количество голосов на выборах в горсовет Киева могут набрать партия нынешнего мэра Виталия Кличко “УДАР”, а также “Европейская солидарность” и “Слуга народа”.

Согласно данным соцопросов, высокие шансы пройти в городской совет с более 5% голосов есть у депутатов партий “Перемога Пальчевського”, “Оппозиционная платформа - За життя”, ВО “Батькивщина”, “Голос”, “Сила и честь”.

Группа “Рейтинг”, 31 августа - 1 сентября, 1,2 тыс. респондентов

УДАР - 28,6% "Европейская солидарность" -14,0% "Слуга народа" - 10,7% "Перемога Пальчевського" - 6,9% ОПЗЖ - 6,8% "Голос" - 6,5% ВО "Батькивщина" - 6,4% "Сила и честь" - 5,5% "Партия Шария" - 3,8% "Единство" - 2,7% ВО "Свобода" -2,6% "ЭкоПартия" -1,5% "Радикальная партия" -1,1%

Центр Разумкова, 24 июля - 2 августа, 2019 респондентов

УДАР - 19,8% "Слуга народа" - 15,0% ОПЗЖ - 11,5% "Европейская солидарность" - 11,4% "Перемога Пальчевського" - 7,1% ВО "Батькивщина" - 5,5% "Сила и честь" - 5,5% "Голос" - 4,3% "Партия Шария" - 3,5% ВО "Свобода" - 3,4% "Единство" - 2,6% "Ридна краина" - 2,1% Партия Борислава Березы - 1,5%

Группа “Рейтинг”, 26 - 27 июля, 2 тыс. респондентов

"Европейская солидарность" - 19,8% "Слуга народа" - 19,3% УДАР - 17,1% ОПЗЖ - 8,0% ВО "Батькивщина" - 5,7% "Партия Шария" - 5,0% "Голос" - 4,6% "Перемога Пальчевського" - 4,5% "Сила и честь" - 3,0% ВО "Свобода" - 2,5% "Украинская стратегия" -1,8% "Единство" - 1,4% “Самопомич” - 1,3% "Гражданская позиция" - 1,3%

Центр “Социс”, 8 - 20 мая, 4 тыс. респондентов

"Европейская солидарность" - 14,6% "Слуга народа" - 12,8% УДАР - 9,4 % ВО "Батькивщина" - 6,4% ОПЗЖ - 6,2% "Рух новых сил" - 3,6% "Партия Шария" - 3,1% "Голос" - 2,9% ВО "Свобода" - 2,1% "Сила и честь" - 1,7% "Украинская стратегия" - 1,6% "Самопомич" - 1,5% "Гражданская позиция" - 1,5%

Рейтинг партий в Днепре

Согласно социологическим исследованиям, лидерами электоральных симпатий в Днепре являются партии “Слуга народа”, “Пропозиция”, “Громадська сила” и “Оппозиционная платформа - За життя”.

Группа “Рейтинг”, опрос 8 - 17 августа, 1 тыс. респондентов

Большинство опрошенных отдают предпочтение кандидатам партии действующего мэра Бориса Филатова “Пропозиция”. Далее в рейтинге с фактически одинаковым результатом расположились “Слуга народа” и “Оппозиционная платформа - За життя”.

"Пропозиция" - 27,9% "Слуга народа" - 14,7% "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,3% "Громадська сила" - 9,6% "Блок Вилкула" - 7,9% "Европейская солидарность" - 5,1% "Партия Шария" - 4,2% ВО "Батькивщина" - 3,1% "Сила и честь" - 1,7% "Радикальная партия" - 1,5% "Голос" - 0,6% "Громадянська позиция" - 0,6% "Наш край" - 0,6%

Центр “Социс”, опрос 27 июня - 7 июля, 1,2 тыс. респондентов

На предстоящих выборах в горсовет более 20% жителей Днепра готовы проголосовать за кандидатов от “Слуги народа”. С небольшим отставанием второе место рейтинга - у партии “Пропозиция”. На третьей строчке расположилась партия “Громадська сила”, лидером которой является Загид Краснов.

"Слуга народа" - 23,2% "Пропозиция" - 21,9% "Громадська сила" - 13,3% "За майбутнє" - 11,7% "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,5% "Европейская солидарность" - 6,6% "Партия Шария" - 4,2% ВО "Батькивщина" - 4,2% "Сила и честь" - 0,9% "Громадянська позиция" - 0,9% "Голос" - 0,6% УКРОП - 0,5% "Закон и честь" - 0,5% ВО "Свобода" - 0,4%

Рейтинг партий во Львове

По результатам предвыборных соцопросов, большинство горожан на местных выборах готовы поддержать “Европейскую солидарность”, “Об’єднання “Самопомич” и “Голос”.

Группа “Рейтинг”, опрос 3 - 12 июля 1,2 тыс. респондентов

Первое место по количеству голосов опрошенных занимает “Европейская солидарность”. На втором и третьем месте рейтинга кандидатов в горсовет Львова расположились “Самопомич” и “Голос”.

"Европейская солидарность" - 28,2% “Самопомич” - 18,6% "Голос" - 9,8% "Слуга народа" - 7,6% ВО "Свобода" - 5,7% ВО "Батькивщина" -5,6% "Варта" - 4,6% "Гражданская позиция" - 4,2% "Сила и честь" - 3,4% "Украинская галицкая партия" - 3,3% "Радикальная партия" -2,3% ОПЗЖ - 1,9% "Партия Шария" - 0,8%

Центр “Социс”, опрос 17 - 23 июня, 2 тыс. респондентов

По данным социологического исследования за июнь, во Львовский горсовет с результатом более 5% могут пройти “Европейская солидарность”, “Самопомич”, “Голос”, ВО “Свобода”, “Украинская галицкая партия”, “Слуга народа”, “Гражданская позиция”.

"Европейская солидарность" - 29,1% “Самопомич” - 16,2% "Голос" - 11,1% ВО "Свобода" - 6,9% "Украинская галицкая партия" - 6,4% "Слуга народа" - 5,6% "Гражданская позиция" - 5,4% "Варта" - 4,5% ВО "Батькивщина" - 3,8% "Сила и честь" - 2,8% ОПЗЖ - 1,7% "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,6% "Радикальная партия" - 0,9%

Рейтинг партий в Харькове

Группа “Рейтинг”, опрос 4 - 12 июля, 1600 респондентов

Большинство из опрошенных группой "Рейтинг" на предстоящих местных выборах в облсовет готовы поддержать партию действующего городского головы Харькова “Блок Кернеса “Успешный Харьков”.

На втором месте - “Оппозиционная платформа - За життя”, за ней - “Слуга народа”. На четвертой строчке рейтинга - политсила экс-губернатора ОГА Юлии Светличной “Блок “Разом”. Также 5% проходной барьер в облсовет может преодолеть “Европейская солидарность”.