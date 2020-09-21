Рейтинг партий в Киевраду: кто на выборах может получить большинство
На местных выборах в Киеве жители столицы будут голосовать за мэра города и за партии, которые по их мнению должны получить места в Киевраде. Подробнее о предвыборных рейтингах и о том, какие политсилы имеют больше шансов получить депутатские мандаты - в материале РБК-Украина.
Рейтинги партий в Киеве
Максимальное количество голосов на предстоящих выборах в городской совет Киева могут получить: партия УДАР Виталия Кличко, “Европейская солидарность”, “Слуга народа”. Именно эти политсилы входят в тройку лидеров рейтингов по результатам нескольких социологических исследований.
Высокая вероятность пройти в Киевраду есть у депутатов партий “Голос”, “Оппозиционная платформа - “За життя”, “Батькивщина”, “Перемога Пальчевського”.
Рейтинг, 4-9 сентября
Согласно свежему опросу, проведенному группой “Рейтинг” с 4 по 9 сентября в столице, лидером предвыборной гонки в Киевраду является партия действующего мэра Виталия Кличко УДАР. Политсилу поддержали 23,6% опрошенных. На втором месте - “Слуга народа” с результатом 13,6%. А на третьем - “Европейская солидарность”, за которую готовы отдать свои голоса 13,1% избирателей.
- УДАР - 23,6%
- “Слуга народа” - 13,6%
- “Европейская солидарность” - 13,1%
- “Голос” - 8,2%
- “Оппозиционная платформа “За життя” - 7,4%
- “Батькивщина” - 7,3%
- “Перемога Пальчевського” - 3,9%
- “Партия Шария” - 3,7%
- “Сила и честь” - 3,4%
- “Еднисть” - 2,3%
- “За майбутне” - 1,7%
- “Свобода” - 1,7%
- “Громадянська позиция” - 1,5%
- “ЭКОпартия” - 1,3%
- “Национальный корпус” - 1,2%
Рейтинг, 31 августа - 1 сентября
По результатам социологического исследования группы “Рейтинг” среди 1200 респондентов, на предстоящих выборах в Киевраду большинство опрошенных готовы поддержать партию УДАР. За политсилу Виталия Кличко готовы отдать голоса 28,6%. В тройке лидеров со значительным отставанием также находятся “Европейская солидарность” (14,0%) и “Слуга народа” (10,7%).
- УДАР - 28,6%
- “Европейская солидарность” - 14,0%
- “Слуга народа” - 10,7%
- “Перемога Пальчевського” - 6,9%
- “Оппозиционная платформа “За життя” - 6,8%
- “Голос” - 6,5%
- “Батькивщина” - 6,4%
- “Сила и честь” - 5,5%
- “Партия Шария” - 3,8%
- “Еднисть” - 2,7%
- “Свобода” - 2,6%
- “ЭКОпартия” - 1,5%
- “Радикальная партия” - 1,1%
Рейтинг, 26-27 июля
По данным опроса группы “Рейтинг” среди 2 тысяч респондентов, “Европейская солидарность” стала лидером электоральных симпатий на выборах депутатов Киеврады. Партию поддержало 19,8% опрошенных. За кандидатов от “Слуги народа” готовы проголосовать 19,3% человек. На третьем месте рейтинга - партия действующего мэра УДАР с результатом 17,1%
- “Европейская солидарность” - 19,8%
- “Слуга народа” - 19,3%
- УДАР - 17,1%
- “Оппозиционная платформа “За життя” - 8,0%
- “Батькивщина” - 5,7%
- “Партия Шария” - 5,0%
- “Голос” - 4,6%
- “Перемога Пальчевського” - 4,5%
- “Сила и честь” - 3,0%
- “Свобода” - 2,5%
- “Украинская стратегия” - 1,8%
- “Еднисть” - 1,4%
- “Самопомич” - 1,3%
- “Громадянська позиция” - 1,3%
Социс, 8-20 мая
Согласно исследованию Центра “Социс” за май 2020 года среди 4000 жителей столицы, партия “Европейская солидарность” имеет самые высокие шансы победить на местных выборах в городской совет Киева. Политсилу готовы поддержать 14,6% киевлян. На втором месте - “Слуга народа” с 12,8% голосов. Замыкает тройку лидеров УДАР - 9,4%.
- “Европейская солидарность” - 14,6%
- “Слуга народа” - 12,8%
- УДАР - 9,4 %
- “Батькивщина” - 6,4%
- “Оппозиционная платформа “За життя” - 6,2%
- “Рух новых сил” - 3,6%
- “Партия Шария” - 3,1%
- “Голос” - 2,9%
- “Свобода” - 2,1%
- “Сила и честь” - 1,7%
- “Украинская стратегия” - 1,6%
- “Самопомич” - 1,5%
- “Громадянська позиция” - 1,5%
Что нужно знать о выборах в Киеве
Местные выборы в Киеве пройдут 25 октября - в последнее воскресенье месяца. В рамках выборов жителям столицы предстоит голосование за мэра города и за новый состав Киеврады.
Согласно изменениям в законодательстве, выборы депутатов в столице пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. В бюллетене будет указан не только перечень партий, но и фамилии кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно будет отдать свой голос. Кроме того, кандидаты не могут идти на выборы самовыдвиженцами.
Какие партии будут бороться за места в Киевраду
Регистрация кандидатов и партий в ЦИК для участия в местных выборах 2020 продолжается с 15 по 24 сентября.
Для прохождения в Киевраду партии необходимо набрать более 5% поддержки избирателей в день голосования.
О своем решении баллотироваться в Киевский городской совет заявили политические силы:
- УДАР
- “Европейская солидарность”
- “Слуга народа”
- “Голос”
- “Перемога Пальчевського”
- “Оппозиционная платформа - “За життя”
- “Батькивщина”
- “За майбутне”
- “Сила и честь”
- “Партия Шария”
- “Свобода”
- “Наш край”
- “ЭКОпартия”