Рейтинг партий в Киевраду: кто на выборах может получить большинство

На местных выборах в Киеве жители столицы будут голосовать за мэра города и за партии, которые по их мнению должны получить места в Киевраде. Подробнее о предвыборных рейтингах и о том, какие политсилы имеют больше шансов получить депутатские мандаты - в материале РБК-Украина.

Рейтинги партий в Киеве

Максимальное количество голосов на предстоящих выборах в городской совет Киева могут получить: партия УДАР Виталия Кличко, “Европейская солидарность”, “Слуга народа”. Именно эти политсилы входят в тройку лидеров рейтингов по результатам нескольких социологических исследований.

Высокая вероятность пройти в Киевраду есть у депутатов партий “Голос”, “Оппозиционная платформа - “За життя”, “Батькивщина”, “Перемога Пальчевського”.

Рейтинг, 4-9 сентября

Согласно свежему опросу, проведенному группой “Рейтинг” с 4 по 9 сентября в столице, лидером предвыборной гонки в Киевраду является партия действующего мэра Виталия Кличко УДАР. Политсилу поддержали 23,6% опрошенных. На втором месте - “Слуга народа” с результатом 13,6%. А на третьем - “Европейская солидарность”, за которую готовы отдать свои голоса 13,1% избирателей.

УДАР - 23,6% “Слуга народа” - 13,6% “Европейская солидарность” - 13,1% “Голос” - 8,2% “Оппозиционная платформа “За життя” - 7,4% “Батькивщина” - 7,3% “Перемога Пальчевського” - 3,9% “Партия Шария” - 3,7% “Сила и честь” - 3,4% “Еднисть” - 2,3% “За майбутне” - 1,7% “Свобода” - 1,7% “Громадянська позиция” - 1,5% “ЭКОпартия” - 1,3% “Национальный корпус” - 1,2%

Рейтинг, 31 августа - 1 сентября

По результатам социологического исследования группы “Рейтинг” среди 1200 респондентов, на предстоящих выборах в Киевраду большинство опрошенных готовы поддержать партию УДАР. За политсилу Виталия Кличко готовы отдать голоса 28,6%. В тройке лидеров со значительным отставанием также находятся “Европейская солидарность” (14,0%) и “Слуга народа” (10,7%).

УДАР - 28,6% “Европейская солидарность” - 14,0% “Слуга народа” - 10,7% “Перемога Пальчевського” - 6,9% “Оппозиционная платформа “За життя” - 6,8% “Голос” - 6,5% “Батькивщина” - 6,4% “Сила и честь” - 5,5% “Партия Шария” - 3,8% “Еднисть” - 2,7% “Свобода” - 2,6% “ЭКОпартия” - 1,5% “Радикальная партия” - 1,1%

Рейтинг, 26-27 июля

По данным опроса группы “Рейтинг” среди 2 тысяч респондентов, “Европейская солидарность” стала лидером электоральных симпатий на выборах депутатов Киеврады. Партию поддержало 19,8% опрошенных. За кандидатов от “Слуги народа” готовы проголосовать 19,3% человек. На третьем месте рейтинга - партия действующего мэра УДАР с результатом 17,1%

“Европейская солидарность” - 19,8% “Слуга народа” - 19,3% УДАР - 17,1% “Оппозиционная платформа “За життя” - 8,0% “Батькивщина” - 5,7% “Партия Шария” - 5,0% “Голос” - 4,6% “Перемога Пальчевського” - 4,5% “Сила и честь” - 3,0% “Свобода” - 2,5% “Украинская стратегия” - 1,8% “Еднисть” - 1,4% “Самопомич” - 1,3% “Громадянська позиция” - 1,3%

Социс, 8-20 мая

Согласно исследованию Центра “Социс” за май 2020 года среди 4000 жителей столицы, партия “Европейская солидарность” имеет самые высокие шансы победить на местных выборах в городской совет Киева. Политсилу готовы поддержать 14,6% киевлян. На втором месте - “Слуга народа” с 12,8% голосов. Замыкает тройку лидеров УДАР - 9,4%.

“Европейская солидарность” - 14,6% “Слуга народа” - 12,8% УДАР - 9,4 % “Батькивщина” - 6,4% “Оппозиционная платформа “За життя” - 6,2% “Рух новых сил” - 3,6% “Партия Шария” - 3,1% “Голос” - 2,9% “Свобода” - 2,1% “Сила и честь” - 1,7% “Украинская стратегия” - 1,6% “Самопомич” - 1,5% “Громадянська позиция” - 1,5%

Что нужно знать о выборах в Киеве

Местные выборы в Киеве пройдут 25 октября - в последнее воскресенье месяца. В рамках выборов жителям столицы предстоит голосование за мэра города и за новый состав Киеврады.

Согласно изменениям в законодательстве, выборы депутатов в столице пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. В бюллетене будет указан не только перечень партий, но и фамилии кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно будет отдать свой голос. Кроме того, кандидаты не могут идти на выборы самовыдвиженцами.

Какие партии будут бороться за места в Киевраду

Регистрация кандидатов и партий в ЦИК для участия в местных выборах 2020 продолжается с 15 по 24 сентября.

Для прохождения в Киевраду партии необходимо набрать более 5% поддержки избирателей в день голосования.

О своем решении баллотироваться в Киевский городской совет заявили политические силы: