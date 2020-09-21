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Рейтинг партий в Киевраду: кто на выборах может получить большинство

Новина українською → Киев, Понедельник 21 сентября 2020 11:37
Рейтинг партий в Киевраду: кто на выборах может получить большинство коллаж РБК-Украина
Автор: Анна Березина

На местных выборах в Киеве жители столицы будут голосовать за мэра города и за партии, которые по их мнению должны получить места в Киевраде. Подробнее о предвыборных рейтингах и о том, какие политсилы имеют больше шансов получить депутатские мандаты - в материале РБК-Украина.

Рейтинги партий в Киеве

Максимальное количество голосов на предстоящих выборах в городской совет Киева могут получить: партия УДАР Виталия Кличко, “Европейская солидарность”, “Слуга народа”. Именно эти политсилы входят в тройку лидеров рейтингов по результатам нескольких социологических исследований.

Высокая вероятность пройти в Киевраду есть у депутатов партий “Голос”, “Оппозиционная платформа - “За життя”, “Батькивщина”, “Перемога Пальчевського”.

Рейтинг, 4-9 сентября

Согласно свежему опросу, проведенному группой “Рейтинг” с 4 по 9 сентября в столице, лидером предвыборной гонки в Киевраду является партия действующего мэра Виталия Кличко УДАР. Политсилу поддержали 23,6% опрошенных. На втором месте - “Слуга народа” с результатом 13,6%. А на третьем - “Европейская солидарность”, за которую готовы отдать свои голоса 13,1% избирателей.

  1. УДАР - 23,6%
  2. “Слуга народа” - 13,6%
  3. “Европейская солидарность” - 13,1%
  4. “Голос” - 8,2%
  5. “Оппозиционная платформа “За життя” - 7,4%
  6. “Батькивщина” - 7,3%
  7. “Перемога Пальчевського” - 3,9%
  8. “Партия Шария” - 3,7%
  9. “Сила и честь” - 3,4%
  10. “Еднисть” - 2,3%
  11. “За майбутне” - 1,7%
  12. “Свобода” - 1,7%
  13. “Громадянська позиция” - 1,5%
  14. “ЭКОпартия” - 1,3%
  15. “Национальный корпус” - 1,2%

Рейтинг, 31 августа - 1 сентября

По результатам социологического исследования группы “Рейтинг” среди 1200 респондентов, на предстоящих выборах в Киевраду большинство опрошенных готовы поддержать партию УДАР. За политсилу Виталия Кличко готовы отдать голоса 28,6%. В тройке лидеров со значительным отставанием также находятся “Европейская солидарность” (14,0%) и “Слуга народа” (10,7%).

  1. УДАР - 28,6%
  2. “Европейская солидарность” - 14,0%
  3. “Слуга народа” - 10,7%
  4. “Перемога Пальчевського” - 6,9%
  5. “Оппозиционная платформа “За життя” - 6,8%
  6. “Голос” - 6,5%
  7. “Батькивщина” - 6,4%
  8. “Сила и честь” - 5,5%
  9. “Партия Шария” - 3,8%
  10. “Еднисть” - 2,7%
  11. “Свобода” - 2,6%
  12. “ЭКОпартия” - 1,5%
  13. “Радикальная партия” - 1,1%

Рейтинг, 26-27 июля

По данным опроса группы “Рейтинг” среди 2 тысяч респондентов, “Европейская солидарность” стала лидером электоральных симпатий на выборах депутатов Киеврады. Партию поддержало 19,8% опрошенных. За кандидатов от “Слуги народа” готовы проголосовать 19,3% человек. На третьем месте рейтинга - партия действующего мэра УДАР с результатом 17,1%

  1. “Европейская солидарность” - 19,8%
  2. “Слуга народа” - 19,3%
  3. УДАР - 17,1%
  4. “Оппозиционная платформа “За життя” - 8,0%
  5. “Батькивщина” - 5,7%
  6. “Партия Шария” - 5,0%
  7. “Голос” - 4,6%
  8. “Перемога Пальчевського” - 4,5%
  9. “Сила и честь” - 3,0%
  10. “Свобода” - 2,5%
  11. “Украинская стратегия” - 1,8%
  12. “Еднисть” - 1,4%
  13. “Самопомич” - 1,3%
  14. “Громадянська позиция” - 1,3%

Социс, 8-20 мая

Согласно исследованию Центра “Социс” за май 2020 года среди 4000 жителей столицы, партия “Европейская солидарность” имеет самые высокие шансы победить на местных выборах в городской совет Киева. Политсилу готовы поддержать 14,6% киевлян. На втором месте - “Слуга народа” с 12,8% голосов. Замыкает тройку лидеров УДАР - 9,4%.

  1. “Европейская солидарность” - 14,6%
  2. “Слуга народа” - 12,8%
  3. УДАР - 9,4 %
  4. “Батькивщина” - 6,4%
  5. “Оппозиционная платформа “За життя” - 6,2%
  6. “Рух новых сил” - 3,6%
  7. “Партия Шария” - 3,1%
  8. “Голос” - 2,9%
  9. “Свобода” - 2,1%
  10. “Сила и честь” - 1,7%
  11. “Украинская стратегия” - 1,6%
  12. “Самопомич” - 1,5%
  13. “Громадянська позиция” - 1,5%

Что нужно знать о выборах в Киеве

Местные выборы в Киеве пройдут 25 октября - в последнее воскресенье месяца. В рамках выборов жителям столицы предстоит голосование за мэра города и за новый состав Киеврады.

Согласно изменениям в законодательстве, выборы депутатов в столице пройдут по пропорциональной системе с открытыми списками. В бюллетене будет указан не только перечень партий, но и фамилии кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно будет отдать свой голос. Кроме того, кандидаты не могут идти на выборы самовыдвиженцами.

Какие партии будут бороться за места в Киевраду

Регистрация кандидатов и партий в ЦИК для участия в местных выборах 2020 продолжается с 15 по 24 сентября.

Для прохождения в Киевраду партии необходимо набрать более 5% поддержки избирателей в день голосования.

О своем решении баллотироваться в Киевский городской совет заявили политические силы:

  • УДАР
  • “Европейская солидарность”
  • “Слуга народа”
  • “Голос”
  • “Перемога Пальчевського”
  • “Оппозиционная платформа - “За життя”
  • “Батькивщина”
  • “За майбутне”
  • “Сила и честь”
  • “Партия Шария”
  • “Свобода”
  • “Наш край”
  • “ЭКОпартия”
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