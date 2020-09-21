ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рейтинг партій в Київраду: хто на виборах може отримати більшість

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 вересня 2020 11:37
Рейтинг партій в Київраду: хто на виборах може отримати більшість колаж РБК-Україна
Автор: Анна Березина

На місцевих виборах у Києві жителі столиці будуть голосувати за мера міста і за партії, які на їх думку мають отримати місця в Київраді. Детальніше про передвиборні рейтинги і про те, які політсили мають більше шансів отримати депутатські мандати - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинги партій у Києві

Максимальну кількість голосів на майбутніх виборах до міської ради Києва можуть отримати: партія УДАР Віталія Кличка, "Європейська солідарність", "Слуга народу". Саме ці політсили входять в трійку лідерів рейтингів за результатами кількох соціологічних досліджень.

Висока ймовірність пройти в Київраду є у депутатів партій "Голос", "Опозиційна платформа - "За життя", "Батьківщина", "Перемога Пальчевського".

Рейтинг, 4-9 вересня

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним групою "Рейтинг" з 4 по 9 вересня у столиці, лідером передвиборчих перегонів в Київраду є партія чинного мера Віталія Кличка УДАР. Політсилу підтримали 23,6% опитаних. На другому місці - "Слуга народу" з результатом 13,6%. А на третьому - "Європейська солідарність", за яку готові віддати свої голоси 13,1% виборців.

  1. УДАР - 23,6%
  2. "Слуга народу" - 13,6%
  3. "Європейська солідарність" - 13,1%
  4. "Голос" - 8,2%
  5. "Опозиційна платформа "За життя" - 7,4%
  6. "Батьківщина" - 7,3%
  7. "Перемога Пальчевського" - 3,9%
  8. "Партія Шарія" - 3,7%
  9. "Сила і честь" - 3,4%
  10. "Єдність" - 2,3%
  11. "За майбутнє" - 1,7%
  12. "Свобода" - 1,7%
  13. "Громадянська позиція" - 1,5%
  14. "ЭКОпартия" - 1,3%
  15. "Національний корпус" - 1,2%

Рейтинг, 31 серпня - 1 вересня

За результатами соціологічного дослідження групи "Рейтинг" серед 1200 респондентів, на майбутніх виборах в Київраду більшість опитаних готові підтримати партію УДАР. За політсилу Кличка готові віддати голоси 28,6%. У трійці лідерів зі значним відставанням також знаходяться "Європейська солідарність" (14,0%) і "Слуга народу" (10,7%).

  1. УДАР - 28,6%
  2. "Європейська солідарність" - 14,0%
  3. "Слуга народу" - 10,7%
  4. "Перемога Пальчевського" - 6,9%
  5. "Опозиційна платформа "За життя" - 6,8%
  6. "Голос" - 6,5%
  7. "Батьківщина" - 6,4%
  8. "Сила і честь" - 5,5%
  9. "Партія Шарія" - 3,8%
  10. "Єдність" - 2,7%
  11. "Свобода" - 2,6%
  12. "ЭКОпартия" - 1,5%
  13. "Радикальна партія" - 1,1%

Рейтинг, 26-27 липня

За даними опитування групи "Рейтинг" серед 2 тисяч респондентів, "Європейська солідарність" стала лідером електоральних симпатій на виборах депутатів Київради. Партію підтримало 19,8% опитаних. За кандидатів від "Слуги народу" готові проголосувати 19,3% осіб. На третьому місці рейтингу - партія чинного мера УДАР з результатом 17,1%

  1. "Європейська солідарність" - 19,8%
  2. "Слуга народу" - 19,3%
  3. УДАР - 17,1%
  4. "Опозиційна платформа "За життя" - 8,0%
  5. "Батьківщина" - 5,7%
  6. "Партія Шарія" - 5,0%
  7. "Голос" - 4,6%
  8. "Перемога Пальчевського" - 4,5%
  9. "Сила і честь" - 3,0%
  10. "Свобода" - 2,5%
  11. "Українська стратегія" - 1,8%
  12. "Єдність" - 1,4%
  13. "Самопоміч" - 1,3%
  14. "Громадянська позиція" - 1,3%

Соціс, 8-20 травня

Згідно з дослідженням Центру "Соціс" за травень 2020 року серед 4000 жителів столиці, партія "Європейська солідарність" має найвищі шанси перемогти на місцевих виборах до міської ради Києва. Політсилу готові підтримати 14,6% киян. На другому місці - "Слуга народу" з 12,8% голосів. Замикає трійку лідерів УДАР - 9,4%.

  1. "Європейська солідарність" - 14,6%
  2. "Слуга народу" - 12,8%
  3. УДАР - 9,4 %
  4. "Батьківщина" - 6,4%
  5. "Опозиційна платформа "За життя" - 6,2%
  6. "Рух нових сил" - 3,6%
  7. "Партія Шарія" - 3,1%
  8. "Голос" - 2,9%
  9. "Свобода" - 2,1%
  10. "Сила і честь" - 1,7%
  11. "Українська стратегія" - 1,6%
  12. "Самопоміч" - 1,5%
  13. "Громадянська позиція" - 1,5%

Що потрібно знати про вибори в Києві

Місцеві вибори в Києві відбудуться 25 жовтня - останньої неділі місяця. В рамках виборів жителям столиці доведеться голосування за мера міста і за новий склад Київради.

Відповідно до змін у законодавстві, вибори депутатів в столиці пройдуть за пропорційною системою з відкритими списками. У бюлетені буде вказано не тільки перелік партій, але і прізвища кандидатів від кожної політсили, за яких також можна буде віддати свій голос. Крім того, кандидати не можуть йти на вибори самовисуванцями.

Які партії будуть боротися за місця в Київраду

Реєстрація кандидатів і партій до ЦВК для участі у місцевих виборах 2020 триває з 15 по 24 вересня.

Для проходження в Київраду партії необхідно набрати більше 5% підтримки виборців у день голосування.

Про своє рішення балотуватися в Київську міську раду заявили політичні сили:

  • УДАР
  • "Європейська солідарність"
  • "Слуга народу"
  • "Голос"
  • "Перемога Пальчевського"
  • "Опозиційна платформа - "За життя"
  • "Батьківщина"
  • "За майбутнє"
  • "Сила і честь"
  • "Партія Шарія"
  • "Свобода"
  • "Наш край"
  • "ЭКОпартия"
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 рейтинг Вибори у Києві Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Білорусь протестує 43-день поспіль: що відомо
РБК-Українаінформаційне агентство Білорусь протестує 43-день поспіль: що відомо