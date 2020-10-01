Рейтинг партій перед місцевими виборами: у кого більше шансів на перемогу

За підсумками голосування 25 жовтня в Україні визначаться нові склади місцевих рад. Для цього на виборах партіям необхідно подолати 5% бар'єр. Які політичні сили мають високий рівень підтримки у виборців, а також рейтинги партій по містах - детальніше на РБК-Україна.

Агрегований рейтинг партій по Україні

Лідером електоральних симпатій за місяць до виборів на террріторіі всієї країни залишається "Слуга народу" (15,5%). На другому місці з однаковим результатом в 11,4% підтримки опинилися "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - "За життя".

Група "Рейтинг", 25-28 вересня, 5000 респондентів

"Слуга народу" - 15,5% "Європейська солідарність" - 11,4% "Опозиційна платформа - "За життя" - 11,4% "Батьківщина" - 8,3% "За майбутнє" - 6,2% "Радикальна партія Олега Ляшка" - 4,9% "Наш край" - 3,1% УДАР - 3,1% "Свобода" - 3,0% "Партія Шарія" - 2,5% "Сила і честь" - 2,0% "Голос" - 1,8% "Пропозиція" - 1,8% "Перемога Пальчевського" - 1,7%

У список для моніторингу було включено 65 партій, значна частина з них - місцеві. У агрегіованому рейтингу місцеві партії сумарно отримали 23,4% голосів.

Зведений агрегований рейтинг є сумою результатів усіх політичних сил, які були отримані в ході опитувань в кожній області.

Рейтинг партій у Києві

всі рейтинги партій в Київраду

Найбільшу кількість голосів на виборах в міськраду Києва можуть набрати партія нинішнього мера Віталія Кличка "УДАР", а також "Європейська солідарність" і "Слуга народу".

Згідно з даними соцопитувань, високі шанси пройти до міської ради з більше 5% голосів є у депутатів партій "Перемога Пальчевського", "Опозиційна платформа - За життя", ВО "Батьківщина", "Голос", "Сила і честь".

Група "Рейтинг", 31 серпня - 1 вересня, 1200 респондентів

УДАР - 28,6% "Європейська солідарність" -14,0% "Слуга народу" - 10,7% "Перемога Пальчевського" - 6,9% ОПЗЖ - 6,8% "Голос" - 6,5% ВО "Батьківщина" - 6,4% "Сила і честь" - 5,5% "Партія Шарія" - 3,8% "Єдність" - 2,7% ВО "Свобода" -2,6% "ЭкоПартия" -1,5% "Радикальна партія" -1,1%

Центр Разумкова, 24 липня - 2 серпня, 2019 респондентів

УДАР - 19,8% "Слуга народу" - 15,0% ОПЗЖ - 11,5% "Європейська солідарність" - 11,4% "Перемога Пальчевського" - 7,1% ВО "Батьківщина" - 5,5% "Сила і честь" - 5,5% "Голос" - 4,3% "Партія Шарія" - 3,5% ВО "Свобода" - 3,4% "Єдність" - 2,6% "Рідна країна" - 2,1% Партія Борислава Берези - 1,5%

Група "Рейтинг", 26 - 27 липня, 2000 респондентів

"Європейська солідарність" - 19,8% "Слуга народу" - 19,3% УДАР - 17,1% ОПЗЖ - 8,0% ВО "Батьківщина" - 5,7% "Партія Шарія" - 5,0% "Голос" - 4,6% "Перемога Пальчевського" - 4,5% "Сила і честь" - 3,0% ВО "Свобода" - 2,5% "Українська стратегія" -1,8% "Єдність" - 1,4% "Самопоміч" - 1,3% "Громадянська позиція" - 1,3%

Центр "Соціс", 8 - 20 травня, 4000 респондентів

"Європейська солідарність" - 14,6% "Слуга народу" - 12,8% УДАР - 9,4 % ВО "Батьківщина" - 6,4% ОПЗЖ - 6,2% "Рух нових сил" - 3,6% "Партія Шарія" - 3,1% "Голос" - 2,9% ВО "Свобода" - 2,1% "Сила і честь" - 1,7% "Українська стратегія" - 1,6% "Самопоміч" - 1,5% "Громадянська позиція" - 1,5%

Рейтинг партій у Дніпрі

Згідно з соціологічними дослідженнями, лідерами електоральних симпатій в Дніпрі є партії "Слуга народу", "Пропозиція", "Громадська сила" та "Опозиційна платформа - За життя"

Група "Рейтинг", опитування 8 - 17 серпня, 1000 респондентів

Більшість опитаних віддають перевагу кандидатам партії чинного мера Бориса Філатова "Пропозиція". Далі в рейтингу з фактично однаковим результатом розташувалися "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

"Пропозиція" - 27,9% "Слуга народу" - 14,7% "Опозиційна платформа - За життя" - 14,3% "Громадська сила" - 9,6% "Блок Вілкула" - 7,9% "Європейська солідарність" - 5,1% "Партія Шарія" - 4,2% ВО "Батьківщина" - 3,1% "Сила і честь" - 1,7% "Радикальна партія" - 1,5% "Голос" - 0,6% "Громадянська позиція" - 0,6% "Наш край" - 0,6%

Центр "Соціс", опитування 27 червня - 7 липня, 1200 респондентів

На майбутніх виборах в міськраду більше 20% жителів Дніпра готові проголосувати за кандидатів від "Слуги народу". З невеликим відставанням друге місце рейтингу - у партії "Пропозиція". На третій сходинці розташувалася партія "Громадська сила", лідером якої є Загід Краснов.

"Слуга народу" - 23,2% "Пропозиція" - 21,9% "Громадська сила" - 13,3% "За майбутнє" - 11,7% "Опозиційна платформа - За життя" - 10,5% "Європейська солідарність" - 6,6% "Партія Шарія" - 4,2% ВО "Батьківщина" - 4,2% "Сила і честь" - 0,9% "Громадянська позиція" - 0,9% "Голос" - 0,6% КРІП - 0,5% "Закон і честь" - 0,5% ВО "Свобода" - 0,4%

Рейтинг партій у Львові

За результатами передвиборних соцопитувань, більшість городян на місцевих виборах готові підтримати "Європейську солідарність", "Об'єднання "Самопоміч" та "Голос"

Група "Рейтинг", опитування 3 - 12 липня 1200 респондентів

Перше місце за кількістю голосів опитаних займає "Європейська солідарність". На другому і третьому місці рейтингу кандидатів до міськради Львова розташувалися "Самопоміч" і "Голос".

"Європейська солідарність" - 28,2% "Самопоміч" - 18,6% "Голос" - 9,8% "Слуга народу" - 7,6% ВО "Свобода" - 5,7% ВО "Батьківщина" -5,6% "Варта" - 4,6% "Громадянська позиція" - 4,2% "Сила і честь" - 3,4% "Українська галицька партія" - 3,3% "Радикальна партія" -2,3% ОПЗЖ - 1,9% "Партія Шарія" - 0,8%

Центр "Соціс", опитування 17 - 23 червня, 2000 респондентів

За даними соціологічного дослідження за червень, у Львівську міськраду з результатом більше 5% можуть пройти "Європейська солідарність", "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода", "Українська галицька партія", "Слуга народу", "Громадянська позиція".

"Європейська солідарність" - 29,1% "Самопоміч" - 16,2% "Голос" - 11,1% ВО "Свобода" - 6,9% "Українська галицька партія" - 6,4% "Слуга народу" - 5,6% "Громадянська позиція" - 5,4% "Варта" - 4,5% ВО "Батьківщина" - 3,8% "Сила і честь" - 2,8% ОПЗЖ - 1,7% "Українська стратегія Гройсмана" - 1,6% "Радикальна партія" - 0,9%

Рейтинг партій у Харкові

Група "Рейтинг", опитування 4 - 12 липня, 1600 респондентів

Більшість з опитаних групою "Рейтинг" на майбутніх місцевих виборах в облраду готові підтримати партію чинного міського голови Харкова "Блок Кернеса "Успішний Харків"

На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя", за нею - "Слуга народу". На четвертій сходинці рейтингу - політсила екс-губернатора ОДА Юлії Світличної "Блок "Разом". Також 5% прохідний бар'єр у облрада може подолати "Європейська солідарність".