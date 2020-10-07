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ЦИК запустил чат-бот о местных выборах в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине запустили чат-бот о нынешних местных выборах, которые состоятся в октябре. С помощью чат-бота украинцы смогут узнать любую информацию об избирательном процессе.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Как рассказали в ЦИК, избиратели смогут узнать местоположение своего избирательного участка, проверить доступность помещений для лиц с инвалидностью и получить ответы и советы по всем вопросам и процедурам.

Пользователи чат-бота будут иметь возможность подписаться на календарь выборов.

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Чат-бот будет полезным и для членов избирательных комиссий, кандидатов и политических партий. Также в чат-боте есть раздел о мерах по предотвращению распространения COVID-19 на избирательных участках.

Чат-бот будет доступен в Telegram и Facebook.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Глава ВР Дмитрий Разумков исключал перенос местных выборов из-за ситуации с COVID-19.

Кроме того, ЦИК уже утвердил форму протоколов территориальных избирательных комиссий.

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