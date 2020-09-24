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ЦИК зарегистрировал еще одного кандидата на довыборах в Раду

Автор: Дмитрий Левицкий

Во время сегодняшнего заседания Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нового кандидата в народные депутаты на довыборах в Раду по 208 округу в Черниговской области. Это уже тринадцатый зарегистрированный кандидат в нардепы.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сегодня кандидатом в нардепы был зарегистрирован самовыдвиженец Игорь Гунько. По данным Центризбиркома, Гунько является беспартийным. Сейчас он проживает в Чернигове.

Напомним, довыборы в Раду по 208 округу были назначены после смерти народного депутата Валерия Давыденко. Довыборы в Раду состоятся в один день с местными выборами - 25 октября 2020 года.

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Кандидаты в народные депутаты могут подать документы на регистрацию до 29 сентября включительно.

Утром было известно, что ЦИК зарегистрировал 12 кандидатов на довыборах в Раду, в то же время комиссия отказала в регистрации двум кандидатам.

Отметим, что первый кандидат в нардепы на довыборах в Раду был зарегистрирован 3 сентября.

Также РБК-Украина рассказывало, кто будет баллотироваться от "Слуги народа" на довыборах в Раду по 208 округу.

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