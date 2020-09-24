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ЦИК зарегистрировал уже 12 кандидатов на довыборах в Раду, двум отказали

Новина українською → Черниговская область, Четверг 24 сентября 2020 05:58
ЦИК зарегистрировал уже 12 кандидатов на довыборах в Раду, двум отказали Фото: выборы (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 12 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах по 208 округу (Черниговская область). Двум кандидатам отказали в регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, на заседании 23 сентября были зарегистрированы Владимир Василевич (самовыдвиженец), Иван Симоненко (партия "За права людини") и Михаил Цисельский (самовыдвиженец).

В то же время было отказано в регистрации Людмиле Давиденко, жене погибшего нардепа по этому же округу Валерия Давиденко. Также ЦИК не зарегистрировала Александра Лузана. В обоих случаях причиной отказа является отсутствие необходимых для регистрации документов.

Ранее Комиссией уже было зарегистрировано девять кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 208 - Алексея Оскера, Михаила Побегая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько и Анатолия Николаевича Гунько.

Последний день регистрации кандидатов в депутаты - 29 сентября включительно.

Как писало РБК-Украина, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

Кроме того, в связи со смертью народного депутата Валерия Давыденко в 208 округе назначены внеочередные выборы в Раду.

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