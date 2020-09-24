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ЦВК зареєструвала вже 12 кандидатів на довиборах в Раду, двом відмовили

Новость на русском → Чернігівська область, Четвер 24 вересня 2020 05:58
ЦВК зареєструвала вже 12 кандидатів на довиборах в Раду, двом відмовили Фото: вибори (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 12 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах по 208 округу (Чернігівська область). Двом кандидатам відмовили у реєстрації.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, на засіданні 23 вересня були зареєстровані Володимир Василевич (самовисуванець), Іван Симоненко (партія "За права людини") та Михайло Цісельський (самовисуванець).

Натомість було відмовлено в реєстрації Людмилі Давиденко, дружині загиблого нардепа по цьому ж округу Валерія Давиденка. Також ЦВК не зареєструвала Олександра Лузана. В обох випадках причиною відмови є відсутність необхідних для реєстрації документів.

Раніше Комісією вже було зареєстровано девʼятьох кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 – Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька та Анатолія Миколайовича Гунька.

Останній день реєстрації кандидатів у депутати - 29 вересня включно.

Як писало РБК-Україна, 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори.

Крім того, у зв'язку із смертю народного депутата Валерія Давиденка в 208 окрузі призначені позачергові вибори в Раду.

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