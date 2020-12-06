Участки в Кривом Роге открылись вовремя, нарушений в "день тишины" не было

На выборах мэра Кривого Рога 6 декабря все участки открылись вовремя. В "день тишины" накануне голосования нарушений не было.

Об этом говорится в сообщении Криворожского отдела полиции в Facebook.

Сообщается, что в 08:00 открылись все 294 участка, голосование продлится до 20:00. Для обеспечения порядка привлекли около тысячи правоохранителей.

"В "день тишины" в полицию Кривого Рога сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало", - говорится в сообщении.

При этом гражданская сеть ОПОРА отмечает, что в "день тишины" 5 декабря видели билборды с призывами голосовать, выполненные в стилистике обоих кандидатов на должность городского головы. В частности, были зафиксированы плакаты с текстом "6 декабря. Не обещаю. Гарантирую", "6 декабря. Верим гарантиям", "Гарантии - за мной! Выбор - за вами!". Айдентика, цветовая гамма и шрифты аналогичны материалам кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция зарегистрировала почти 300 сообщений о нарушении избирательного законодательства на выборах мэра Кривого Рога, а также открыла восемь уголовных дел.

В первом туре победил действующий мэр Юрий Вилкул, но он снялся с выборов по состоянию здоровья.