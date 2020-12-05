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Выборы мэра Кривого Рога: полиция возбудила 8 дел

Новина українською → Кривой Рог, Суббота 05 декабря 2020 13:53
Выборы мэра Кривого Рога: полиция возбудила 8 дел Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция зарегистрировала 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра Кривого Рога. Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

С начала избирательного процесса в городе правоохранители составили 21 административный протокол за совершение нарушений.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 8 производствам, которые связанные с нарушением избирательного процесса.

Напомним, 6 декабря в Кривом Роге пройдет второй тур выборов городского головы. За мэрское кресло будут соревноваться Константин Павлов и Дмитрий Шевчик. Сначала второй тур в Кривом Роге был запланирован на 22 ноября, но его перенесли из-за того, что один из кандидатов снялся с выборов.

Как писало РБК-Украина, действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся с выборов в пользу кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова. Свое решение мэр объяснил состоянием здоровья.

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