Верещук прокомментировала возможность стать главой КГГА

В Офисе президента в начале сентября вновь вернулись к идее развести должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. В политических кругах претендентом на должность главы КГГА называют Ирину Верещук.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице".

По словам самой Верещук, она пока не рассматривает возможность занять пост главы КГГА, поскольку никто его ей не предлагал.

"Сейчас я баллотируюсь на должность Киевского городского головы и хочу победить", - отметила депутат.

При этом Верещук считает необходимым разделить должности мэра и главы КГГА.

"Но для этого надо принять новый закон о столице. Год назад Рада приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О Киеве - столице Украины". Посмотрим на голосование в зале. Надеюсь, что новый закон о столице мы проголосуем в ближайшее время", - добавила она.

В случае разделения обязанностей мэру останутся очень урезанные полномочия, а реальная власть отойдет главе городской администрации, которого назначает президент.

Напомним, законопроект о столице был принят парламентом в первом чтении еще в октябре 2019 года. Тогда в Раде объясняли, какие полномочия будет иметь мэр Киева после принятия законопроекта.

В сентябре в "Слуге народа" заявляли, что хотят рассмотреть закон о столице до местных выборов. Однако законопроект так и не рассмотрели.