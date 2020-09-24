UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Властям стоит поддержать план "Батькивщины" относительно тарифов, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" чуть ли не единственная поднимает вопросы, актуальные для обычных людей. Власть должна изучить озвученную кандидатом на должность мэра Киева Алексеем Кучеренко стратегию пересмотра коммунальных тарифов, и если она дельная, - принять ее.

Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких в эфире "7 канала".

"Инициативу "Батькивщины" надо рассмотреть, и если она обоснована, принять ее. Это делается не ради Тимошенко или Кучеренко, это пойдет на пользу каждого гражданина Украины. Но если у власти логика такая, что инициативы политических оппонентов нельзя рассматривать ни в коем случае, то это называется "на зло бабушке отморожу уши". Мне бы хотелось, чтобы такой позиции в украинской политике становилось все меньше", - отметил эксперт.

Он также призвал избирателей анализировать, как ведут себя политические лидеры, за которых они голосовали, в вопросах защиты национальных интересов.

Самые читаемые новости

"Надо четко различать, ведут политические лидеры себя деструктивно по развитию государства, или они способны генерировать интересы, которые выходят за пределы их узкопартийных корпоративных целей", - добавил эксперт.

Напомним, 21 сентября "Батькивщина" официально выдвинула Алексея Кучеренко на должность мэра Киева.

Во время представления своей программы кандидат от команды Тимошенко отметил, что его цель "сделать проживание в столице безопасным и комфортным, повысить привлекательность Киева для туризма и ведения бизнеса".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины тарифы на жкхБатькивщина