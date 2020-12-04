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В воскресенье пройдет второй тур выборов мэра Кривого Рога

Автор: Игорь Литвиненко

В воскресенье, 6 декабря, пройдет второй тур выборов городского главы Кривого Рога. За кресло мэра сражаются Константин Павлов и Дмитрий Шевчик.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Также призвал прийти и проголосовать на выборах мэра Кривого Рога президент Владимир Зеленский, который родом из этого города.

"Обращаюсь к тем, в чьем сердце навсегда есть два слова - Кривой Рог, ведь в каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участке и отнеситесь к этому выбору ответственно", - призвал президент.

Отметим, победу в первом туре выборов мэра одержал действующий городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул - 46,27%. Дмитрий Шевчик занял второе место - 25,94%, Константин Павлов третье - 9,15%. Изначально выборы были запланированы на 22 ноября, однако накануне второго тура Вилкул заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов по состоянию здоровья.

В итоге второй тур выборов мэра Кривого Рога перенесли на 6 декабря.

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