Второй тур в Днепре: ОПЗЖ поддержала кандидатуру Филатова

Несмотря на идеологические разногласия с действующим мэром Днепра, представители прошедшей в горсовет "Оппозиционной платформы - За життя" призывают своих избирателей во втором туре поддержать Бориса Филатова.

Об этом говорится в заявлении регионального представительства ОПЗЖ.

"Партия "Оппозиционная платформа - За життя" при непосредственном взаимодействии с мэром города должна продолжить работу и оправдать надежды своих избирателей. Я считаю, что это у нас получится сделать с Борисом Филатовым на посту мэра города", - сказал руководитель Днепровской городской организации политсилы Сергей Никитин.

По его словам, с кандидатом, которого он намерен поддержать на выборах 22 ноября, у него во многих вопросах имеются идеологические разногласия. Но при этом в деле развития города Борис Филатов проявил себя с положительной стороны.

"Мэр города формирует как политический, так и хозяйственный курс Днепра. Несмотря на то, что я не согласен в каких-то вопросах с подходами и приоритетами Бориса Филатова, я могу констатировать, что в городе начали ремонтироваться внутриквартальные дороги, увеличился объем ремонта жилого фонда, инфраструктуры города. Позитивное отношение ко всему этому показывает достаточно высокая поддержка горожанами Бориса Филатова", - заявил Никитин.

Такого же мнения придерживается и его однопартиец Елена Степанян.

"Эти пять лет с мэром Борисом Филатовым началась эпоха возрождения нашего города. Было выделено огромное количество денег на ремонт жилого фонда. Были построены крупные инфраструктурные объекты. Начался ремонт внутриквартальных дорог, что очень важно", - сказала она.

Такой темп развития нашего мегаполиса, считает Елена Степанян, необходимо сохранить и в следующие пять лет.

"Хотелось бы в этой позитивной динамике дальше продолжать работать. Я обязательно приду 22 ноября на выборы. Я проголосую за Бориса Филатова. Прошу присоединиться всех моих избирателей и поддержать ныне действующего главу города", - подчеркнула представительница ОПЗЖ.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.

Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.