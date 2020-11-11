Второй тур в Днепре: ОПЗЖ поддержала кандидатуру Филатова

"Партия "Оппозиционная платформа - За життя" при непосредственном взаимодействии с мэром города должна продолжить работу и оправдать надежды своих избирателей. Я считаю, что это у нас получится сделать с Борисом Филатовым на посту мэра города", - сказал руководитель Днепровской городской организации политсилы Сергей Никитин.
По его словам, с кандидатом, которого он намерен поддержать на выборах 22 ноября, у него во многих вопросах имеются идеологические разногласия. Но при этом в деле развития города Борис Филатов проявил себя с положительной стороны.
"Мэр города формирует как политический, так и хозяйственный курс Днепра. Несмотря на то, что я не согласен в каких-то вопросах с подходами и приоритетами Бориса Филатова, я могу констатировать, что в городе начали ремонтироваться внутриквартальные дороги, увеличился объем ремонта жилого фонда, инфраструктуры города. Позитивное отношение ко всему этому показывает достаточно высокая поддержка горожанами Бориса Филатова", - заявил Никитин.
Такого же мнения придерживается и его однопартиец Елена Степанян.
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"Эти пять лет с мэром Борисом Филатовым началась эпоха возрождения нашего города. Было выделено огромное количество денег на ремонт жилого фонда. Были построены крупные инфраструктурные объекты. Начался ремонт внутриквартальных дорог, что очень важно", - сказала она.
Такой темп развития нашего мегаполиса, считает Елена Степанян, необходимо сохранить и в следующие пять лет.
"Хотелось бы в этой позитивной динамике дальше продолжать работать. Я обязательно приду 22 ноября на выборы. Я проголосую за Бориса Филатова. Прошу присоединиться всех моих избирателей и поддержать ныне действующего главу города", - подчеркнула представительница ОПЗЖ.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия подтвердила, что второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах.
Таким образом, выборы 15 ноября пройдут в Одессе, Сумах, Луцке, Краматорске и Камянце-Подольском. В Славянске, Днепре, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Ровно голосование будет 22 ноября.