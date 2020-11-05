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Второй тур выборов назначен уже в 15 украинских городах

Новина українською → Украина, Четверг 05 ноября 2020 14:38
Второй тур выборов назначен уже в 15 украинских городах Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Второй тур местных выборов уже назначен в 15 украинских городах. Даты проведения повторного голосования подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так на 15 ноября назначено повторного голосование в пяти городах с численностью более чем 75 тысяч человек:

  • Луцк;
  • Краматорск;
  • Одесса;
  • Сумы;
  • Каменец-Подольский.

Также 15 ноября пройдет повторное голосование в Украинке Киевской области, где два кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Еще в девяти городах с численностью более чем в 75 тысяч человек второй тур выборов пройдет 22 ноября:

  • Днепр;
  • Кривой Рог;
  • Славянск;
  • Ужгород;
  • Бровары;
  • Львов;
  • Дрогобыч;
  • Полтава;
  • Ровно.

Всего по состоянию на 12:00 5 ноября установлены результаты местных выборов в 585 местных советов. В общем признаны избранными 13 323 депутатов, а также 687 глав местных советов.

Ранее РБК-Украина писало, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. Проведение выборов в декабре - является исключением.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

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