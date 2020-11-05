Другий тур виборів призначено вже у 15 українських містах

Другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах. Дати проведення повторного голосування підтвердили у Центральній виборчій комісії.

Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Так на 15 листопада призначено повторного голосування в п'яти містах з чисельністю понад 75 тисяч осіб:

Луцьк;

Краматорськ;

Одеса;

Суми;

Кам'янець-Подільський.

Також 15 листопада пройде повторне голосування в Українці Київської області, де два кандидати набрали однакову кількість голосів.

Ще в дев'яти містах з чисельністю більш ніж в 75 тисяч осіб другий тур виборів відбудеться 22 листопада:

Дніпро;

Кривий Ріг;

Слов'янськ;

Ужгород;

Бровари;

Львів;

Дрогобич;

Полтава;

Рівно.

Всього станом на 12:00 5 листопада встановлені результати місцевих виборів в 585 місцевих рад. Загалом визнані обраними 13 323 депутатів, а також 687 голів місцевих рад.

Раніше РБК-Україна писало, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. Проведення виборів у грудні - є винятком.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.