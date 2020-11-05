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Другий тур виборів призначено вже у 15 українських містах

Новость на русском → Україна, Четвер 05 листопада 2020 14:38
Другий тур виборів призначено вже у 15 українських містах Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах. Дати проведення повторного голосування підтвердили у Центральній виборчій комісії.

Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Так на 15 листопада призначено повторного голосування в п'яти містах з чисельністю понад 75 тисяч осіб:

  • Луцьк;
  • Краматорськ;
  • Одеса;
  • Суми;
  • Кам'янець-Подільський.

Також 15 листопада пройде повторне голосування в Українці Київської області, де два кандидати набрали однакову кількість голосів.

Ще в дев'яти містах з чисельністю більш ніж в 75 тисяч осіб другий тур виборів відбудеться 22 листопада:

  • Дніпро;
  • Кривий Ріг;
  • Слов'янськ;
  • Ужгород;
  • Бровари;
  • Львів;
  • Дрогобич;
  • Полтава;
  • Рівно.

Всього станом на 12:00 5 листопада встановлені результати місцевих виборів в 585 місцевих рад. Загалом визнані обраними 13 323 депутатів, а також 687 голів місцевих рад.

Раніше РБК-Україна писало, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. Проведення виборів у грудні - є винятком.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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