Второй тур местных выборов будет, - Разумков

Второй тур местных выборов в Украине будет. Из Верховной рады отозвали проект постановления об отмене второго тура.

Об этом на брифинге после голосования заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Второй тур выборов конечно будет. Сегодня приостановить избирательный процесс я не вижу ни оснований, ни возможности это сделать. Если я не ошибаюсь, он уже отозван (проект постановления об отмене второго тура - ред.)", - сказал Разумков.

Напомним, накануне местных выборов в Верховной раде зарегистрировали проект постановления, которым предлагается отменить второй тур.

Автором постановления выступила народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко. По ее словам, необходимость отмены второго тура обуславливается ростом заболеваемости коронавирусом. При этом во фракции "Слуга народа" спрогнозировали, что этот документ будет отозван.

В то же время в Комитете избирателей Украины заявили, что перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

Отметим, второй тур местных выборов запланирован на 15 октября. Он будет проводиться лишь в городах с более чем 75 тысячами населения, если один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.