Второй тур выборов: на рекламу в Facebook потратили 144 тысячи долларов

Перед вторым туром местных выборов в соцсети Facebook разместили рекламы на 144 тысячи долларов. Наибольшее количество средств потратили политические партии.
Об этом свидетельствует отчет гражданской сети ОПОРА.
Отмечается, что в целом после дня голосования активность политических партий и кандидатов в социальных сетях значительно снизилась.
"За две недели в социальной сети Facebook было размещено более 4 тыс. рекламных сообщений стоимостью около 144 тыс. долларов... Традиционно наибольшее количество средств потратили на Facebook-рекламу политические партии. По данным Библиотеки рекламы, около 30 политических сил потратили более 34 тыс. долл. (более 900 тыс. грн) на 857 рекламных сообщений", - указано в сообщении.
При этом преимущественно в своих рекламных сообщениях партии рассказывали о результатах выборов, а также агитировали за своих кандидатов, попавших во второй тур.
Больше всего средств на рекламные сообщения потратили партии:
Кроме того, среди кандидатов больше средств на рекламу с 25 октября по 7 ноября потратил кандидат на должность городского главы Львова от ЕС Олег Синютка - 3625 долларов.
Напомним, в воскресенье в семи городах будут повторно голосовать на выборах городского главы.
Как писало РБК-Украина, ранее Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.