UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На выборах мэра Черкасс победил Бондаренко, - ОПОРА

Автор: РБК-Украина

Победу во втором туре выборов мэра Черкасс одержал действующий городской глава Анатолий Бондаренко. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Бондаренко поддержали 30 073 избирателя (54,33%). За его оппонента от “Голоса” Виктора Евпака проголосовали 24 431 избиратель (44,14%).

Во втором туре местных выборов в Черкассах приняли участие 55 353 избирателей, из них - 849 бюллетеней признаны недействительными.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур местных выборов. Были зафиксированы попытки проголосовать без паспорта, а также не допуск наблюдателей на участки.

Ранее сообщалось, что Анатолий Бондаренко заразился коронавирусом. По его словам, он чувствует себя хорошо и работает дистанционно.

Отметим, что во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий городской голова Богдан Андреев. Он обошел своего оппонента почти на 1,5 тысячи голосов.

Также известно, что во втором туре выборов мэра Бердянска побеждает кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов. Он обошел своего соперника из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Свидла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЧеркассывыборыОПОРА