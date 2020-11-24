На виборах мера Черкас переміг Бондаренко, - ОПОРА

Перемогу у другому турі виборів мера Черкас здобув чинний міський голова Анатолій Бондаренко. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Бондаренко підтримали 30 073 виборці (54,33%). За його опонента від "Голосу" Віктора Євпака проголосували 24 431 виборець (44,14%).

У другому турі місцевих виборів у Черкасах взяли участь 55 353 виборців, з них - 849 бюлетенів визнані недійсними.

Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, в Україні відбувся другий тур місцевих виборів. Були зафіксовані спроби проголосувати без паспорта, а також недопуск спостерігачів на дільниці.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Бондаренко заразився коронавірусом. За його словами, він відчуває себе добре і працює дистанційно.

Зазначимо, що у другому турі виборів мера Ужгорода переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. Він обійшов свого опонента майже на 1,5 тисячі голосів.

Також відомо, що у другому турі виборів мера Бердянська перемагає кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов. Він обійшов свого суперника з "Опозиційної платформи - За життя" Олександра Свідла.