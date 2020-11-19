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Назван победитель выборов мэра Луцка

Автор: Анастасия Рокитна

Победу во втором туре выборов мэра Луцка одержал Игорь Полищук. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Полищука, которого выдвинула партия "За будущее", поддержали 24 355 избирателей и это большинство голосов. За его оппонента самовыдвиженца Богдана Шибу проголосовали 19 093 избирателя.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги второго тура выборов мэров в Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

В частности, мэром Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев. Краматорск возглавил самовыдвиженец Александр Гончаренко, Каменец-Подольский - глава местной организации ВО "Свобода" Михаил Поситко.

В Украинке Киевской области победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Туренко.

Подробнее о том, какие партии одержали победу на местных выборах, читайте в материале РБК-Украина "Выборы без победителя: кто принял власть в регионах Украины".

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