Назван победитель выборов мэра Луцка

Победу во втором туре выборов мэра Луцка одержал Игорь Полищук. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Сообщается, что по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Полищука, которого выдвинула партия "За будущее", поддержали 24 355 избирателей и это большинство голосов. За его оппонента самовыдвиженца Богдана Шибу проголосовали 19 093 избирателя.
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги второго тура выборов мэров в Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.
В частности, мэром Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев. Краматорск возглавил самовыдвиженец Александр Гончаренко, Каменец-Подольский - глава местной организации ВО "Свобода" Михаил Поситко.
В Украинке Киевской области победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Туренко.
Подробнее о том, какие партии одержали победу на местных выборах, читайте в материале РБК-Украина "Выборы без победителя: кто принял власть в регионах Украины".