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Выборы в Чернигове выиграл действующий мэр, - экзит-пол

Автор: Инна Собора

Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко одержал победу на местных выборах. Данные экзит-полов указывают на значительный разрыв с другими кандидатами.

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Об этом свидетельствуют данные двух местных экзит-поллов.

Согласно результатам опроса ВОО "Лига избирателей", который проводился по заказу политической партии "Рідний дім", главой которой является сам Атрошенко, за него проголосовали 85% черниговцев. За Юрия Тарасовца от "Слуги народа" проголосовали 3,5%, за Александра Соколова от "Нашего края" - 3,4%, другие кандидаты не преодолели 3% барьер.

В то же время, городской штаб партии "Наш край" опубликовал несколько отличные результаты экзит-полла. Согласно с ними, у Атрошенко 71% голосов, а в Тарасовца и Соколоова по 7%.

Напомним, участие в довыборах в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области взяли 50,03% избирателей.

Ранее украинцы рассказали, почему они не пошли в этом году на местные выборы, которые состоялись в Украине 25 октября.

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