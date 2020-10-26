Вибори у Чернігові виграв чинний мер, - екзит-пол

Чинний міський голова Чернігова Владислав Атрошенко здобув перемогу на місцевих виборах. Дані екзит-полів вказують на значний розрив з іншими кандидатами.

Про це свідчать дані двох місцевих екзит-полів.

Згідно із результатами опитування ВГО "Ліга виборців", яке проводилося на замовлення політичної партії "Рідний дім", главою якої є сам Атрошенко, за нього проголосували 85% чернігівців. За Юрія Тарасовця від "Слуги народу" проголосували 3,5%, за Олександра Соколова від "Нашого краю" - 3,4%, інші кандидати не подолали 3% бар’єр.

Водночас, міський штаб партії "Наш край" оприлюднив дещо відмінні результати екзит-полу. Згідно з ними, у Атрошенка 71% голосів, а у Тарасовця та Соколоова по 7%.

Нагадаємо, участь у довиборах у Верховну раду по 208 округу у Чернігівській області взяли 50,03% виборців.

Раніше українці розповіли, чому вони не пішли цьогоріч на місцеві вибори, які відбулися в Україні 25 жовтня.