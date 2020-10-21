Выборы в Днепре: кто может помешать Филатову победить в первом туре

По данным центра SOCIS, действующий мэр Днепра Борис Филатов может победить уже в первом туре местных выборов, набрав 54,1% голосов. У его оппонента Александра Вилкула есть 13,1% поддержки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет".

В комментарии изданию Филатов заявил, что рассчитывает выиграть уже в первом туре.

"Но даже если будет второй тур, то социология показывает, что я у любого кандидата выигрываю с трехкратным разрывом", - сказал он.

Также есть шансы на местный выборах у лидера местной партии "Громадська сила" Загида Краснова (12% рейтинга). На четвертом месте в рейтингах идет выдвиженец от "Оппозиционной платформы - За життя" Сергей Никитин, набирающий 8,3% голосов.

"К сожалению для нас, я почти уверен в том, что мэрские выборы закончатся победой Бориса Филатова. Вопрос в том, будет ли один тур или два, но у Филатова есть все шансы победить в первом туре", - сказал РБК-Украина руководитель Днепропетровской облорганизации "ОПЗЖ" Геннадий Гуфман.

По его словам, есть три кандидата, которые имеют шансы выйти во второй тур: Вилкул, Краснов и Никитин.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.