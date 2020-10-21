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Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет

Новина українською → Днепр, Среда 21 октября 2020 07:55
Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет Позиции Филатова в Днепре остаются уверенными (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

РБК-Украина продолжает цикл публикаций о предвыборных раскладах в крупнейших городах Украины. Мы уже рассказывали о ситуации в Киеве и Львове. На очереди – Днепр, где между местными элитами сложилась долгая и противоречивая история отношений, союзов и конфликтов.

На выборах 2015 года борьба за мэрское кресло в Днепре шла до последнего. В первом туре кандидат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул немного обогнал "укроповца" Бориса Филатова. Во втором туре победу все-таки одержал Филатов с результатом в 52% против 45% у оппонента.

Сейчас они снова среди фаворитов мэрской гонки, и вариант, при котором оба опять выйдут во второй тур, выглядит вполне реалистичным. В разговорах с РБК-Украина Филатов и Вилкул также назвали друг друга главными конкурентами. Но в целом за истекшие пять лет политический ландшафт города серьезно изменился.

Друзья и враги

Определяющим фактором для политической ситуации в Днепре и области стал полный развал "команды Коломойского" образца 2014 года. Тогда, в тяжелейшее время начала российской агрессии против Украины, олигарх Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА, а его заместителями стали Борис Филатов, Геннадий Корбан и Святослав Олейник. За решительными действиями и яркими инициативами этой команды, вроде выплат за поимку сепаратистов, с интересом следила вся Украина.

С тех пор от былого единства не осталось и следа. Коломойский с одной стороны, и Филатов с Корбаном с другой, стали не просто противниками, а непримиримыми оппонентами. По словам Филатова, олигарх за последний год-полтора существенно нарастил свое влияние в регионе, и играет серьезную роль в кампании по прессингу и очернению действующего мэра.

"Как хорошо отметил один журналист, у Зеленского есть власть, но нет влияния. А у Коломойского нет власти, но есть влияние", – сказал Филатов в комментарии РБК-Украина.

Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет

Городской голова Днепра утверждает, что Коломойский, на пару с известным местным бизнесменом Александром Петровским, фактически купил франшизу "Слуги народа" на Днепропетровщине. Косвенно это подтверждается тем фактом, что список "СН" в облсовет возглавил нынешний его глава Святослав Олейник, который после конфликта в днепровской команде остался на стороне Коломойского.

В днепровской "Слуге народа", в отличие от всех других топовых политсил региона, ответить на вопросы РБК-Украина не захотели.

На другом фланге тоже произошли изменения. Так, Александр Вилкул баллотируется уже не от "Оппозиционного блока", который принято связывать с Ринатом Ахметовым, а от собственной партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива". В комментарии РБК-Украина Вилкул также подчеркнул, что его партия не сотрудничает с Ахметовым.

В этом плане наиболее показательной стала ситуация во втором по значению городе Днепропетровской области, Кривом Роге, который к тому же является малой родиной президента Владимира Зеленского. Здесь на третий мэрский срок идет отец Александра Вилкула, Юрий Вилкул, в прошлом также представитель "Оппоблока".

Его главным оппонентом, кандидатом от "Слуги народа", стал гендиректор принадлежащего Ахметову криворожского "Центрального горно-обогатительного комбината" Дмитрий Шевчик. И судя по всему, борьба будет напряженной. Вилкул обвинял власть в давлении на него, с целью заставить сняться с выборов, а Шевчика – в попытке организовать скупку голосов и использовании админресурса.

Филатов и альтернативы

Данные предвыборных соцопросов в Днепре выглядят достаточно противоречивыми, а часть социологии – явно фейковой. Среди известных всеукраинских соцслужб наиболее актуальные данные по городу дает SOCIS, проводивший опрос в конце сентября – начале октября. По этим данным, Филатов может победить уже в первом туре, набрав 54,1% голосов.

"Я рассчитываю выиграть уже в первом туре, если, конечно, власть совсем уже не перейдет все красные линии: украдут бюллетени, комиссия не придет, ЦИК не признает выборы и т.д. Но даже если будет второй тур, то социология показывает, что я у любого кандидата выигрываю с трехкратным разрывом", – сказал изданию Филатов.

У Вилкула, которого Филатов видит своим оппонентом во втором туре выборов, если такой состоится, согласно тому же опросу SOCIS есть 13,1% поддержки.

"Я веду активную кампанию всего два месяца, но уже обошел всех конкурентов, кроме одного. Подтверждаются мои слова: я – единственная альтернатива Филатову. Уверен, что будет второй тур, и мы там встретимся", – заявил РБК-Украина Вилкул.

Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет

Шансы вмешаться в борьбу есть и у лидера местной партии "Громадська сила" Загида Краснова, которому SOCIS дает 12% рейтинга. Для Краснова это будет уже третья попытка занять пост мэра Днепра, в 2010 году он пришел к финишу четвертым, в 2015-ом – занял третье место.

Но по утверждениям самого Краснова, внутренняя социология дает ему другую картину, где во второй тур выйдет он с Филатовым, причем "с большим отрывом от остальных".

"Любой реальный кандидат в мэры, который собирается выиграть, должен думать о том, как защитить свои результаты. Так вот, никто из реальных кандидатов в мэры, кроме меня и Филатова, даже не подал своих кандидатов на жеребьевку в члены комиссий. Это говорит о многом", – сказал РБК-Украина Краснов.

Он утверждает, что именно его больше всего критикуют ориентированные на Филатова медиа-ресурсы. В свою очередь, сам градоначальник Днепра не считает Краснова своим серьезным конкурентом.

На четвертом месте в рейтингах идет выдвиженец от "Оппозиционной платформы – За життя" Сергей Никитин, набирающий 8,3% голосов. При этом в самой ОПЗЖ признают, что его шансы на победу выглядят достаточно призрачно.

"К сожалению для нас, я почти уверен в том, что мэрские выборы закончатся победой Бориса Филатова. Вопрос в том, будет ли один тур или два, но у Филатова есть все шансы победить в первом туре. Есть три кандидата, которые имеют шансы выйти во второй тур: Вилкул, Краснов и Никитин. Никитин показывает самый высокий прирост рейтинга, но в этой ситуации ему может не хватить разве что времени", – сказал РБК-Украина руководитель Днепропетровской облорганизации ОПЗЖ Геннадий Гуфман.

Наконец, на пятом месте – кандидат от "Слуги народа" Сергей Рыженко с 7,6% поддержки. В президентской партии долго не могли определиться со своим претендентом на мэрский пост, в кулуарах ходили разговоры о возможном выдвижении народного депутата от "СН" Максима Бужанского.

Рыженко – главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. На всю Украину он стал известен после начала войны на Донбассе – именно в его больницу массово привозили раненых бойцов АТО. Для Рыженко "Слуга народа" станет уже третьей подряд партией власти, к которой он примкнул: в 2010 году он стал депутатом облсовета от Партии регионов, в 2015-ом – уже от Блока Петра Порошенко.

Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет

Другие кандидаты вмешаться в борьбу за мэрский пост не смогут даже теоретически. Так, от "Батькивщины" баллотируется замглавы Днепропетровского облсовета Мгер Куюмчян, которому SOCIS дает лишь 1% поддержки. И в целом, в родном для Юлии Тимошенко регионе позиции ее политсилы в последние годы серьезно ослабли.

Наконец, от "Европейской солидарности" баллотируется экс-нардеп прошлого созыва Татьяна Рычкова, набирающая лишь 0,5% поддержки. Примечательно, что в 2016 году она стала депутатом ВР по мажоритарному округу, который освободился именно после избрания Бориса Филатова на пост мэра Днепра и шла на те выборы с его публичной поддержкой.

Горячая точка

Конфигурация будущего горсовета Днепра представляет не меньший интерес, чем выборы мэра города. Политическая борьба в еще действующем его созыве была очень бурной. Депутаты десятками меняли фракционную принадлежность, создавали и разрушали фракции и коалиции, деятельность горсовета останавливалась на месяцы.

Так, изначально сформировалось оппозиционное к Филатову большинство, секретарем горсовета избрали Краснова. Но потом мэру удалось переманить на свою сторону нескольких депутатов "Оппозиционного блока" и сформировать лояльную коалицию, которая после ряда пертурбаций в целом существует до сих пор. Ее основой является созданная летом фракция "Пропозиции", куда в основном вошли депутаты от "Укропа" и "Нашего края".

Сейчас социология дает шансы на преодоление пятипроцентного барьера нескольким партиям: "Пропозиции", ОПЗЖ, "Слуге народа", "Громадской силе" и Блоку Вилкула. Немного не дотягивает до проходного барьера "Евросолидарность". Опрос SOCIS при этом дает "Пропозиции" 43,3% поддержки, другие опросы – несколько меньше. В любом случае о формировании монобольшинства, по мнению многих собеседников РБК-Украина, вряд ли может идти речь.

В разговорах с изданием представители почти всех партий-лидеров отмечали, что коалиции в местных советах в принципе не настолько политизированы, как в Верховной раде. Потому вполне возможно сотрудничество между депутатами от партий, которые жестко противостоят друг другу на общенациональном уровне.

"Если говорить о горсовете, я бы вообще не использовал слово "коалиция". В отличие от Верховной рады – это история, где люди должны объединяться для решения понятных прикладных задач. И со всеми, кто пришел для решения этих задач, наша фракция будет сотрудничать, либо в целом, либо по конкретным вопросам. Монобольшинства точно не будет", – сказал изданию представитель ОПЗЖ Гуфман.

Он также рассчитывает, что усиление императивного мандата в местных советах приведет к тому, что переходы между фракциями станут теперь маловероятными.

Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет

Александр Вилкул дал обтекаемый ответ на вопрос о будущем результате его политсилы на выборах в горсовет.

"Мы рассчитываем на результат, который позволит сформировать фракцию, которая позволит реально влиять на принятие важных вопросов жизни города. В горсовете Днепра мы будем сотрудничать со всеми партиями, которые поддержат реализацию нашей программы. "Украинская перспектива" настроена на конструктивный диалог", – сказал политик.

О готовности к конструктивному сотрудничеству рассказывали и представители других партий, впрочем, не без исключений. К примеру, Филатов не хотел бы опираться на будущих депутатов от "Слуги народа" в горсовете.

"Юридически коалиций в местных советах не существует. Депутаты Блока Вилкула, ОПЗЖ, будут голосовать за городской бюджет, за канализацию, за трубы, за покупку троллейбусов и т.д., и мы не будем нуждаться в услугах "слуг народа". Я не хочу иметь дел со ставленниками бандитов или олигархов", – сказал мэр Днепра.

В свою очередь, лидер "Громадськой силы" Краснов с "99%-ной" вероятностью не будет договариваться с "Пропозицией". "Мы – единственная партия, которая всю каденцию была с мэром фактически во вражеских отношениях", – сказал изданию Краснов.

В целом, избирательная кампания в Днепре проходит довольно нервно. И Филатов, и Вилкул обвиняют центральную власть в системном давлении и вмешательстве в избирательный процесс, использовании админресурса, запугивании через уголовные дела. А с учетом непростых отношений между местными элитами, Днепр в день голосования и особенно при подсчете голосов вполне может стать одной из горячих точек нынешней местной кампании.

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