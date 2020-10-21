Битва за Дніпро: хто бореться з Філатовим за крісло мера і міськраду

РБК-Україна продовжує цикл публікацій про передвиборчі розклади в найбільших містах України. Ми вже розповідали про ситуацію в Києві та Львові. На черзі – Дніпро, де між місцевими елітами склалася довга і суперечлива історія відносин, союзів та конфліктів.

На виборах 2015 року боротьба за мерське крісло в Дніпрі йшла до останнього. У першому турі кандидат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул трохи обігнав "укропівця" Бориса Філатова. У другому турі перемогу таки здобув Філатов з результатом у 52% проти 45% у опонента.

Зараз вони знову серед фаворитів перегонів, і варіант, при якому обидва знову вийдуть у другий тур, виглядає цілком реалістичним. У розмовах з РБК-Україна Філатов і Вілкул також назвали один одного головними конкурентами. Але в цілому за минулі п'ять років політичний ландшафт міста серйозно змінився.

Друзі і вороги

Визначальним фактором для політичної ситуації в Дніпрі та області став повний розвал "команди Коломойського" зразка 2014 року. Тоді, в найтяжчий час початку російської агресії проти України, олігарх Ігор Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА, а його заступниками стали Борис Філатов, Геннадій Корбан і Святослав Олійник. За рішучими діями і яскравими ініціативами цієї команди, на кшталт виплат за затримання сепаратистів, з цікавістю стежила вся Україна.

З тих пір від колишньої єдності не залишилося і сліду. Коломойський з одного боку, і Філатов з Корбаном з іншого, стали не просто противниками, а непримиренними опонентами. За словами Філатова, олігарх за останній рік-півтора істотно наростив свій вплив у регіоні, і грає серйозну роль в кампанії по пресингу і очорненню чинного мера.

"Як влучно зазначив один журналіст, у Зеленського є влада, але немає впливу. А у Коломойського немає влади, але є вплив", – сказав Філатов в коментарі РБК-Україна.

Міський голова Дніпра стверджує, що Коломойський, на пару з відомим місцевим бізнесменом Олександром Петровським, фактично купив франшизу "Слуги народу" на Дніпропетровщині. Побічно це підтверджується тим фактом, що список "СН" в облраду очолив нинішній її голова Святослав Олійник, який після конфлікту у дніпровській команді залишився на стороні Коломойського.

У дніпровській "Слузі народу", на відміну від всіх інших топових політсил регіону, відповісти на питання РБК-Україна не захотіли.

На іншому фланзі теж відбулися зміни. Так, Олександр Вілкул балотується вже не від "Опозиційного блоку", який прийнято пов'язувати з Рінатом Ахметовим, а від власної партії "Блок Вілкула "Українська перспектива". У коментарі РБК-Україна Вілкул також підкреслив, що його партія не співпрацює з Ахметовим.

В цьому плані найбільш показовою стала ситуація у другому за значенням місті Дніпропетровської області, Кривому Розі, який до того ж є малою батьківщиною президента Володимира Зеленського. Тут на третій мерський термін іде батько Олександра Вілкула, Юрій Вілкул, у минулому також представник "Опоблоку".

Його головним опонентом, кандидатом від "Слуги народу", став гендиректор криворізького "Центрального гірничо-збагачувального комбінату", що належить Ахметову, Дмитро Шевчик. І судячи з усього, боротьба буде напруженою. Вілкул звинувачував владу в тиску на нього з метою змусити знятися з виборів, а Шевчика – в спробі організувати скупку голосів і використанні адмінресурсу.

Філатов і альтернативи

Дані передвиборчих соцопитувань в Дніпрі виглядають досить суперечливими, а частина соціології – явно фейковою. Серед відомих всеукраїнських соцслужб найбільш актуальні дані по місту дає SOCIS, який проводив опитування в кінці вересня – на початку жовтня. За цими даними, Філатов може перемогти вже в першому турі, набравши 54,1% голосів.

"Я розраховую виграти вже в першому турі, якщо, звичайно, влада зовсім вже не перейде всі червоні лінії: вкрадуть бюлетені, комісія не прийде, ЦВК не визнає вибори і т. д. Але навіть якщо буде другий тур, то соціологія показує, що я у будь-якого кандидата виграю з триразовим розривом", – сказав виданню Філатов.

У Вілкула, якого Філатов бачить своїм опонентом у другому турі виборів, якщо такий відбудеться, згідно з тим же опитуванням SOCIS є 13,1% підтримки.

"Я веду активну кампанію два місяці, але вже обійшов всіх конкурентів, крім одного. Підтверджуються мої слова: я – єдина альтернатива Філатову. Впевнений, що буде другий тур, і ми там зустрінемося", – заявив РБК-Україна Вілкул.

Шанси втрутитися в боротьбу є і у лідера місцевої партії "Громадська сила" Загіда Краснова, якому SOCIS дає 12% рейтингу. Для Краснова це буде вже третя спроба зайняти пост мера Дніпра, в 2010 році він прийшов до фінішу четвертим, в 2015-му – зайняв третє місце.

Але за твердженнями самого Краснова, внутрішня соціологія дає йому іншу картину, де в другий тур вийде він з Філатовим, причому "з великим відривом від інших".

"Будь-який реальний кандидат в мери, який збирається виграти, повинен думати про те, як захистити свої результати. Так ось, ніхто з реальних кандидатів в мери, крім мене і Філатова, навіть не подав своїх кандидатів на жеребкування у члени комісій. Це говорить багато про що", – сказав РБК-Україна Краснов.

Він стверджує, що саме його найбільше критикують орієнтовані на Філатова медіа-ресурси. У свою чергу, сам градоначальник Дніпра не вважає Краснова своїм серйозним конкурентом.

На четвертому місці в рейтингах йде висуванець від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Нікітін, який набирає 8,3% голосів. При цьому в самій ОПЗЖ визнають, що його шанси на перемогу виглядають досить примарними.

"На жаль для нас, я майже впевнений у тому, що мерські вибори закінчаться перемогою Бориса Філатова. Питання в тому, чи буде один тур чи два, але у Філатова є всі шанси перемогти в першому турі. Є три кандидати, які мають шанси вийти у другий тур: Вілкул, Краснов і Нікітін. Нікітін показує найвищий приріст рейтингу, але в цій ситуації йому може не вистачити хіба що часу", – сказав РБК-Україна керівник Дніпропетровської облорганізації ОПЗЖ Геннадій Гуфман.

Нарешті, на п'ятому місці – кандидат від "Слуги народу" Сергій Риженко з 7,6% підтримки. У президентській партії довго не могли визначитися зі своїм претендентом на посаду мера, в кулуарах ходили розмови про можливе висунення народного депутата від "СН" Максима Бужанського.

Риженко – головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. На всю Україну він став відомим після початку війни на Донбасі – саме в його лікарню масово привозили поранених бійців АТО. Для Риженка "Слуга народу" стане вже третьою поспіль партією влади, до якої він приєднався: у 2010 році він став депутатом облради від Партії регіонів, в 2015-му – вже від Блоку Петра Порошенка.

Інші кандидати втрутитися в боротьбу за посаду мера не зможуть навіть теоретично. Так, від "Батьківщини" балотується заступник голови Дніпропетровської облради Мгер Куюмчян, якому SOCIS дає лише 1% підтримки. І в цілому, в рідному для Юлії Тимошенко регіоні позиції її політсили в останні роки серйозно ослабли.

Нарешті, від "Європейської солідарності" балотується екс-нардеп минулого скликання Тетяна Ричкова, яка набирає лише 0,5% підтримки. Примітно, що в 2016 році вона стала депутатом ВР по мажоритарному округу, який звільнився саме після обрання Бориса Філатова на пост мера Дніпра і йшла на ті вибори з його публічною підтримкою.

Гаряча точка

Конфігурація майбутньої міськради Дніпра становить не менший інтерес, ніж вибори мера міста. Політична боротьба у ще чинному його скликанні була дуже бурхливою. Депутати десятками міняли фракційну приналежність, створювали і руйнували фракції і коаліції, діяльність міськради зупинялася на місяці.

Так, спочатку сформувалася опозиційна до Філатова більшість, секретарем міськради обрали Краснова. Але потім меру вдалося переманити на свою сторону кількох депутатів "Опозиційного блоку" і сформувати лояльну коаліцію, яка після ряду пертурбацій в цілому існує досі. Її основою є створена влітку фракція "Пропозиції", куди в основному увійшли депутати від "Укропу" і "Нашого краю".

Зараз соціологія дає шанси на подолання п'ятивідсоткового бар'єру кільком партіям: "Пропозиції", ОПЗЖ, "Слузі народу", "Громадській силі" і Блоку Вілкула. Трохи не дотягує до прохідного бар'єру "Євросолідарність". Опитування SOCIS при цьому дає "Пропозиції" 43,3% підтримки, інші опитування – дещо менше. У будь-якому випадку про формування монобільшості, на думку багатьох співрозмовників РБК-Україна, навряд чи може йти мова.

В розмовах з виданням представники майже всіх партій-лідерів відзначали, що коаліції в місцевих радах в принципі не настільки політизовані, як у Верховній раді. Тому цілком можлива співпраця між депутатами від партій, які жорстко протистоять одна одній на загальнонаціональному рівні.

"Якщо говорити про міськраду, я б взагалі не використовував слово "коаліція". На відміну від Верховної ради – це історія, де люди повинні об'єднуватися для вирішення зрозумілих прикладних задач. І з усіма, хто прийшов для вирішення цих завдань, наша фракція буде співпрацювати, або в цілому, або по конкретних питаннях. Монобільшості точно не буде", – сказав виданню представник ОПЗЖ Гуфман.

Він також розраховує, що посилення імперативного мандата в місцевих радах призведе до того, що переходи між фракціями стануть тепер малоймовірними.

Олександр Вілкул дав обтічну відповідь на питання про майбутній результат його політсили на виборах до міськради.

"Ми розраховуємо на результат, який дозволить сформувати фракцію, яка дозволить реально впливати на прийняття важливих питань життя міста. У міськраді Дніпра ми будемо співпрацювати з усіма партіями, які підтримають реалізацію нашої програми. "Українська перспектива" налаштована на конструктивний діалог", – сказав політик.

Про готовність до конструктивної співпраці розповідали і представники інших партій, втім, не без винятків. Приміром, Філатов не хотів би спиратися на майбутніх депутатів від "Слуги народу" в міськраді.

"Юридично коаліцій у місцевих радах не існує. Депутати Блоку Вілкула, ОПЗЖ, будуть голосувати за міський бюджет, за каналізацію, за труби, за купівлю тролейбусів і т. д., і ми не будемо мати потребу в послугах "слуг народу". Я не хочу мати справ зі ставлениками бандитів або олігархів", – сказав мер Дніпра.

У свою чергу, лідер "Громадської сили" Краснов з "99%-ою" ймовірністю не буде домовлятися з "Пропозицією". "Ми – єдина партія, яка всю каденцію була з мером фактично у ворожих відносинах", – сказав виданню Краснов.

У цілому, виборча кампанія в Дніпрі проходить досить нервово. І Філатов, і Вілкул звинувачують центральну владу в системному тиску та втручанні у виборчий процес, використанні адмінресурсу, залякуванні через кримінальні справи. А з урахуванням непростих відносин між місцевими елітами, Дніпро в день голосування і особливо при підрахунку голосів цілком може стати однією з гарячих точок нинішньої місцевої кампанії.