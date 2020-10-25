Сенкевич и Чайка выходят во второй тур выборов мэра Николаева, - экзит-пол

В воскресенье, 25 октября, опубликовали результаты экзит-пола на выборах в Николаеве. Побеждает в первом туре действующий глава горсовета Александр Сенкевич.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера". Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

Во второй тур выходят Александ Сенкевич (40,78%) и Владислав Чайка (26,77%).

По результатам экзит-пола, лидируют партии "ОПЗЖ" (26,74%) и "Пропозиція" (23,79%).

На должность главы городского совета претендуют: действующий мэр Александр Сенкевич, Татьяна Домбровская от "Слуги народа", Юрий Гранатуров от партии "За майбутне", Владислав Чайка от "ОПЗЖ", Александр Садыков идет от партии "Николаевцы".

Напомним, в Николаеве правоохранители расследуют схему подкупа избирателей через социальную сеть. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, в Донецкой области кандидат в главы ОТГ раздавал пенсионерам продуктовые наборы, агитируя голосовать за него на выборах. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Отметим, в день голосования наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали грубых нарушений во время голосования.