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Выборы в Славянске: Штепа не во втором туре, но попадет в горсовет

Автор: Дмитрий Левицкий

Скандальная бывшая городской голова Славянска Неля Штепа заняла третье место на выборах мэра, она не попадает во второй тур. В то же время "Партия мира и развития", первым номером которой была Штепа, проходит в городской совет.

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Об этом сообщает местное издание "Карачун".

По официальным результатам выборов, за кресло мэра Славянска во втором туре будут соревноваться Павел Придворов от ОПЗЖ и Вадим Лях от "Оппозиционного блока".

В городской совет проходят партии ОПЗЖ (38,06%), "Оппозиционный блок" (16,35%), "Слуга народа" (16,12%), "Партия мира и развития" (12,78%), "Наш Край" (9,36%) и "Европейская солидарность" (6,05%). От "Партии мира и развития" в горсовет проходят пять депутатов, среди которых и Штепа.

Напомним, экзит-пол аналитического бюро "Система" прогнозировал выход Нели Штепы во второй тур выборов мэра Славянска.

Как известно, 11 июля 2014 года Штепу задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Штепу удерживали в изоляторе до 20 сентября 2017 года. В октябре 2019 года ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы.

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