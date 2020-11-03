Вибори у Слов'янську: Штепа не у другому турі, але потрапить в міськраду

Скандальна колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа посіла третє місце на виборах мера, вона не потрапляє до другого туру. Водночас "Партія миру та розвитку", першим номером якої була Штепа, проходить до міської ради.

Про це повідомляє місцеве видання "Карачун".

За офіційними результатами виборів, за крісло мера Слов'янська в другому турі будуть змагатися Павло Придворов від ОПЗЖ та Вадим Лях від "Опозиційного блоку".

До міської ради проходять партії ОПЗЖ (38,06%), "Опозиційний блок" (16,35%), "Слуга народу" (16,12%), "Партія миру та розвитку" (12,78%), "Наш Край" (9,36%) та "Європейська солідарність" (6,05%). Від "Партії миру та розвитку" у міськраду проходять п'ять депутатів, серед яких і Штепа.

Нагадаємо, екзит-пол аналітичного бюро "Система" прогнозував вихід Нелі Штепи до другого туру виборів мера Слов'янська.

Як відомо, 11 липня 2014 року Штепу затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність України та створенні терористичної організації. Штепу утримували в ізоляторі до 20 вересня 2017 року. У жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав порушення з боку України у справі Штепи.