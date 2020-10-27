"За майбутнє" заявляет о вероятных фальсификациях выборов в Черновицкой области

Партия "За майбутнє" получила 9,8% поддержки на выборах в Черновицкий областной совет. Однако сейчас происходят попытки фальсифицировать результаты выборов.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы, областной штаб которой осуществлял параллельный подсчет голосов, получая информацию от членов комиссий, наблюдателей и народных депутатов.

"Определенные лица сейчас пытаются совершать провокации, фальсификации и манипуляции против нашей партии и вносить в протоколы недостоверную информацию. Задача фальсификаторов - не допустить, чтобы партия "За майбутнє" прошла в областной совет", - говорится в заявлении политсилы.

Политсила будет следить за результатами, которые будут внесены в протоколы, и будет бороться за каждый голос.

"Призываем все демократические силы выступить на поддержку прозрачности избирательного процесса на Буковине, а местную и государственную власть – быть гарантом демократии и законности", - заявляют в партии.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.