Задержка с подсчетом результатов выборов: ЦИК изменил состав Черновицкой ТИК

Центральная избирательная комиссия на заседании 11 ноября внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии. Там до сих пор не установлены результаты местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что теперь комиссия продолжает работу практически в круглосуточном режиме.

"11 ноября... Комиссия внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии Черновицкого района Черновицкой области", - указано в сообщении.

Этому решению предшествовало то, что при приеме избирательных документов от участковых избирательных комиссий Черновицкая ТИК решила повторно подсчитать голоса избирателей, в частности, на 20 избирательных участках по выборам депутатов Черновицкого областного совета, Черновицкого районного совета, Черновицкого городского совета, а также мэра города.

Таким образом, до 6 ноября теризбирком не установил итоги голосования и результаты выборов.

По состоянию вечер 11 ноября комиссии оставалось осуществить повторный подсчет голосов на 6 участках по выборам депутатов облсовета.

Напомним, по состоянию на 11 ноября результаты местных выборов не установили в населенных пунктах в пяти областях Украины. В Центризбиркоме заявили, что задержки в установлении результатов голосования возникают по двум причинам.

Как писало РБК-Украина, вчера Совет нацбезопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

Кроме того, ранее ЦИК обязал Черновицкую городскую ТИК к концу 11 ноября установить результаты местных выборов.