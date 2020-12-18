В Запорожье главу областного совета признали нелегитимным и избрали нового

В Запорожском облсовете завершились выборы главы депутатского корпуса. Им стал Виталий Толочек, который ранее вышел из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что за Толочека проголосовали 44 депутата из четырех фракций: ОПЗЖ, "За будущее", "Европейская солидарность" и "Зе фракция". Он был предложен "Зе фракцией" и стал единственным кандидатом.

Тайное голосование проходило в сессионном зале, где депутаты устроили кабинку и сделали урну для бюллетеней.

По инициативе трети депутатского корпуса была созвана внеочередная сессия, во время которой четыре представителя "Слуги народа" заявили о выходе из фракции и создание новой - "Зе фракции".

44 депутата признали нелегитимными результаты тайного голосования 15 декабря и приняли решение избрать председателя областного совета. Между тем выбран в прошлый раз Виталий Боговин и депутаты от "Оппозиционного блока", "Батькивщины", "Слуги народа" и "Единение" заявили о попытке захвата власти.

Напомним: 15 декабря в Запорожье депутаты долгое время не могли избрать председателя облсовета, поскольку часть из них не пропускали в сессионный зал неизвестные, которые представились ветеранами войны в Донбассе.

Однако кандидат от "Слуги народа" Боговин сообщил, что за него проголосовало большинство. Несколько депутатов Запорожского облсовета вышли из партии "Слуга народа".

Напомним, депутаты Волынского областного совета выразили недоверие председателю Волынской ОГА Юрию Погуляйку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).