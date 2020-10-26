Застыли в ожидании. В каких городах пройдут вторые туры местных выборов

Во многих городах в середине ноября по результатам местных выборов мэров украинцы вновь отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать окончательного победителя в "мэрской" гонке. По закону, если никто из кандидатов на пост городского головы не набрал 50 и больше процентов во время голосования – два кандидата, получившие самые высокие цифры, продолжают борьбу во втором туре.

Подробнее о том, в каких городах состоится второй тур - в материале РБК-Украина.

Второй тур местных выборов

За несколько дней до выборов в парламенте появился проект постановления о переносе голосования до окончания пандемии COVID-19. Его зарегистрировала один из нардепов от "Слуги народа" Татьяна Грищенко. Но в президентской фракции от этой инициативы открестились, заверив, что не собираются ставить на паузу избирательный процесс. Спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что этот документ уже отозван.

Киев

Из экзитполов следует, что за пост мэра Киева борьба может продолжиться во втором туре. Согласно исследованию студии Савика Шустера и Украина 24, Виталию Кличко не хватает 4% до окончательной победы. По данным экзитпола группы "Рейтинг", которая также замеряла голосование в столице, ему недостает 3%.

Кличко набрал 45,93% (по Шустеру и Украина24) и 47,8% (по "Рейтингу"). Ему составит конкуренцию кандидат от "Оппозиционной платформы – За життя", экс-глава КГГА Александр Попов, который получил 9,62%. (по Шустеру и Украина 24) и 8,6% (по "Рейтингу").

По данным экзитпола студии Савика Шустера и Украина 24, второй тур голосования пройдет также в большинстве областных центров.

Львов

Вероятно, второй тур состоится во Львове. По итогам воскресного экзитпола, первое место занял действующий мэр города Андрей Садовый с 41,12% голосов. Его соперником во втором туре станет экс-глава Львовской ОГА, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка, который получил второй результат – 27,38%.

Одесса

Еще раз выбирать мэра, скорее всего, будут в Одессе. Из экзитпола следует, что самый высокий результат и первое место на голосовании 25 октября получил действующий городской голова Геннадий Труханов – 34,4% голосов. Сразиться с ним предстоит кандидату от "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардепу Николаю Скорику, который набрал 17,93%.

Днепр

Вероятно, в два тура пройдут выборы и в Днепре. Мэр этого города Борис Филатов, выдвинутый партией "Пропозиция", занял первое место с 44,5%. Второй результат – 14,4% – оказался у лидера партии "Громадська сила" Загида Краснова.

Черкассы

В Черкассах, по данным экзитпола, во втором туре сойдутся действующий мэр города Анатолий Бондаренко от партии "За майбутнє" (32,66%) и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак (19,84%).

Николаев

В Николаеве во второй тур, по экзитполу, выходят действующий мэр города Александр Сенкевич от партии "Пропозиция" c 40,78% и кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка c 26,77%.

Ужгород

Исходя из экзитпола, в Ужгороде во второй тур с результатом почти "нога в ногу" проходят нынешний мэр города самовыдвиженец Богдан Андреев (23,84%) и кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей (22,73%).

Черновцы

В Черновцах, согласно экзитполу, продолжат борьбу во втором туре кандидат от партии "Єдина Альтернатива" Роман Кличук (29,13%) и Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина" (21,43%).

Кривой Рог

В Кривом Роге во втором туре, согласно экзитполу, окажутся мэр города Юрий Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") с 42,8% голосов и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик с 31,01% голосов.

Как было на выборах в 2015 году

На прошлых местных выборах в 2015 году в столице также выбирали мэра в два тура. Тогда нынешний городской голова Виталий Кличко победил у экс-нардепа Борислава Березы с результатом 64,1% против 32,3%.

Во Львове Андрею Садовому не хватило меньше процента, чтобы победить сразу в первом туре. Во втором туре он конкурировал за пост мэра с Русланом Кошулинским и победил с результатом 61,1% против 36,8%.

Пришлось бороться за "мэрское" в Днепре кресло во втором туре и Борису Филатову. В 2015 году во втором туре он соперничал с экс-нардепом Александром Вилкулом, победив с перевесом 52,3% против почти 45%.

А вот в Харькове и в Одессе нынешние мэра получили победу сразу в первом туре. Геннадий Кернес набрал 65,8% голосов, его ближайший соперник – Тарас Ситенко от "Самопомочі" 12,3%. Одесситы отдали за Геннадия Труханова в первом туре 51,93%. Его главный конкурент Александр Боровик от тогдашней правящей партии "БПП-Солидарность" получил 24,6%.