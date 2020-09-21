У Зеленского сказали, могут ли перенести местные выборы

В Офисе президента не видят никаких причин для отсрочки местных выборов. Перенос или отмена выборов возможны лишь в случае резкого ухудшения ежедневной заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вирусная кампания: пойдет ли власть на перенос местных выборов".

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, пока ситуация с COVID-19 более-менее контролируется. При этом перенос или отмена выборов является сложным юридическим процессом, который тянет огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно попадет под судебные процессы.

"То есть причины для переноса должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса", - добавил Подоляк.

Он считает, что тему переноса выборов в медиа активно "качают" практически все политические группы и оппозиционные силы.

"Это банальный, низкозатратный, некреативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании", - сказал Подоляк.

В то же время источник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского считает, что этот тезис специально "раскручивают" телеграмм-сообщества, используя его против власти.

"Все эти ресурсы либо имеют российский и пророссийский след. Либо ведут к Игорю Коломойскому. Им выгоден такой посыл. Тем самым забрасывается сигнал избирателям: мол, власть испугалась и отменит выборы, потому как проиграет", - сказал источник.

При этом переносить выборы в правящей команде не планируют.

Ранее сообщалось, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что для переноса выборов нет оснований.

Напомним, 10 сентября Окружной административный суд Киева открыл дело по иску об отмене местных выборов.