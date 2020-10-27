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У Білій Церкві члени тервиборчкому не можуть зібрати кворум після "провітрювання"

Автор: Игорь Литвиненко

В Білій Церкві члени територіальної виборчої комісії не можуть зібрати кворум для продовження приймання виборчої документації. У тервиборчкомі ще вночі влаштували "провітрювання", після чого більшість членів покинули приміщення.

Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі ОПОРА.

Спостерігачі відзначили, що інцидент стався близько 2 години ночі 27 жовтня. Тоді міська ТВК прийняла рішення влаштувати провітрювання, виділивши для цього 40 хвилин.

При цьому з таким рішенням не погодилися 9 дільничних комісій, які очікували своєї черги для здачі виборчої документації. Вони викликали на місце події поліцію.

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"В даний час в приміщенні Білоцерківської міської ТВК залишилося всього 5 членів комісії, тому був відсутній кворум", - повідомили спостерігачі.

При цьому члени тервиборчкому пояснили, що поки не можуть продовжувати прийом документації від ДВК.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі переривали роботу виборчої комісії через те, що у вбиральні знайшли димову гранату.

Також повідомлялося, що в Затоці "встановили" переможців виборів і вже провели першу сесію ради.

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