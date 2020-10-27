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В Белой Церкви члены теризбиркома не могут собрать кворум после "проветривания"

Автор: Игорь Литвиненко

В Белой Церкви члены территориальной избирательной комиссии не могут собрать кворум для продолжения приема избирательной документации. В теризбиркоме еще ночью устроили "проветривание", после чего большинство членов покинули помещение.

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Наблюдатели отметили, что инцидент произошел около 2 часов ночи 27 октября. Тогда городская ТИК приняла решение устроить проветривание, выделив для этого 40 минут.

При этом с таким решением не согласились 9 участковых комиссий, которые ожидали своей очереди для сдачи избирательной документации. Они вызвали на место происшествия полицию.

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"В настоящее время в помещении Белоцерковской городской ТИК осталось всего 5 членов комиссии, поэтому кворум отсутствовал", - сообщили наблюдатели.

При этом члены теризбиркома объяснили, что пока не могут продолжать прием документации от УИК.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе прерывали работу избирательной комиссии из-за того, что в уборной нашли дымовую гранату.

Также сообщалось, что в Затоке "установили" победителей выборов и уже провели первую сессию совета.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияБелая Церковь