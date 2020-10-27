В Затоке "установили" победителей выборов и уже провели первую сессию совета

В Затоковской объединенной территориальной общине (Одесская область) якобы посчитали результаты выборов и установили победителей. Сегодня состоялась первая сессия поселкового совета.

Об этом сообщает "Думская".

Присягу главы ОТО зачитал Андрей Апанасенко, который подозревается в получении взятки в особо крупных размерах на предыдущей должности.

В состав местного совета якобы вошли Олег Романов, Вячеслав Свищов, Виталий Запша, Валерий Михалев, Игорь Мазур, Василий Садовский, Юрий Христов, Нина Смирнова, Александр Григоренко, Эльшан Джафаров, Алексей Донкоглов, Сергей Звягинцев, Ваник Григорян, Владимир Рабинюк, Елена Шумилкина, Татьяна Глущенко, Светлана Офицерова, Александр Доломанжи, Самвэл Мартоян, Диана Гоменюк, Наталья Лященко, Паргев Менещян.

В Комитете избирателей Украины заявили, что в Затоке еще продолжается подсчет голосов.

"Если они, действительно, провели сессию и назвали себя победителями, то эти действия точно неправомерны. Перед этим результаты выборов должны быть обнародованы", - рассказал глава областной организации КИУ Анатолий Бойко.

По его словам, там будут судебные разбирательства.

Напомним, во время местных выборов в Сосновке выявили самопровозглашенный участковый избирком, который организовал свои выборы параллельно с официальной комиссией. При этом избирателей на участок заманивали музыкой.