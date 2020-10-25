ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Сумской области самопровозглашенный участок переманивает избирателей

Новина українською → Сосновка, Воскресенье 25 октября 2020 13:44
В Сумской области самопровозглашенный участок переманивает избирателей Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия. Она параллельно проводит голосование с настоящей УИК и переманивает избирателей.

Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

По ее словам, незаконная УИК проводит голосование в сельский совет общины, которая отказывается входить в состав Поповской ОТО. Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211.

"Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а на настоящем очень низкая явка, ведь она в глубине села находится и рядом с ней ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская.

Она отметила, что полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе. Правоохранители уже получили разрешение прокуратуры на вход в здание для проведения следственных действий.

По оценкам юристов ОПОРЫ этот инцидент имеет признаки уголовного нарушения по статьям:

  • № 353 - самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - члены комиссий;
  • № 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 12:00 полиция открыла 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов.

Также сообщалось, что наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали критических нарушений во время начала голосования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Центральная избирательная комиссия Сумская область
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине