У Сумській області самопроголошена дільниця переманює виборців

У селі Соснівка Конотопського району Сумської області працює незаконна дільнична виборча комісія. Вона паралельно проводить голосування зі справжньою ДВК і переманює виборців.

Про це повідомила координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в Facebook.

За її словами, незаконна ДВК проводить голосування до сільської ради громади, яка відмовляється входити до складу Поповської ОТГ. Діє вона під ідентичним номером, як і справжня ДВК - 590 211.

"Бюлетені надрукували самостійно. Виборці йдуть на ту ділянку і голосують. Біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а на справжній дуже низька явка, адже вона в глибині села знаходиться і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти", - написала Айвазовська.

Вона зазначила, що поліція перебуває під ділянкою та опитує людей на виході. Правоохоронці вже отримали дозвіл прокуратури на вхід в будівлю для проведення слідчих дій.

За оцінками юристів ОПОРИ цей інцидент має ознаки кримінального порушення за статтями:

№ 353 - самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи - члени комісій;

№ 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на 12:00 поліція відкрила 14 кримінальних справ через порушення в день виборів.

Також повідомлялося, що спостерігачі ОПОРИ не зафіксували критичних порушень під час початку голосування.