Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса

Ще кілька місяців тому здавалося, що вибори в Харкові стануть найнуднішими серед усіх міст-мільйонників. Фаворит мерських виборів був очевидний – чинний міський голова Геннадій Кернес, який мав всі шанси знову обратися вже в першому турі.

Його партія "Блок Кернеса – Успішний Харків!" цілком могла претендувати на монобільшість у міськраді. Конкурентів, здатних серйозно поборотися з мером за владу в місті, за всі десять років його каденції так і не знайшлося.

У ситуацію втрутилася пандемія коронавірусу, до якої Кернес довгі місяці ставився досить зневажливо. Карантин зразка весни цього року в Харкові не був настільки жорстким і тривалим, як в інших українських містах.

Але приблизно в кінці літа Кернес сам підхопив коронавірус, вилетів на лікування до Німеччини і не відновився досі. Безумовно, свою роль зіграв замах 2014 року, повністю оговтатися від якого градоначальник так і не зумів.

В результаті, головний інтерес у Харкові становлять навіть не самі вибори, а те, що станеться після них: чи зможе Кернес повноцінно повернутися до виконання мерських функцій в разі своєї перемоги, або ж керувати містом буде його оточення. Або ж у Харкові взагалі доведеться проводити нові вибори.

Хто проти Кернеса

Більшість харківських співрозмовників РБК-Україна схиляються до того, що Кернес зможе обратися мером Харкова в третій раз навіть у свою відсутність – а на публіці він не показується з кінця серпня, не дає інтерв'ю і не записує телезвернень. Інтрига лише в тому, чи зможе він виграти вже в першому турі, чи ні.

Інше питання – які результати покаже його іменна партія "Блок Кернеса – Успішний Харків!". За час останньої каденції харківський мер звик спиратися на монобільшість, сформовану фракцією "Відродження".

У міськраду, крім партії Кернеса, мають високі шанси потрапити ще три політсили: традиційно сильна в регіоні "Опозиційна платформа – За життя", "Слуга народу" і "Блок Світличної "Разом", створений екс-губернатором області Юлією Світличної. Шанси на подолання бар'єру є і у "Європейської солідарності".

У квітні цього року Світлична впевнено перемогла на дострокових виборах у Верховну раду по одному з округів Харківської області, який звільнився після призначення нардепа від "Слуги народу" Олексія Кучера головою Харківської ОДА.

Після того, як у середині вересня стало відомо про госпіталізацію Кернеса, її прізвище відразу стало обговорюватися в якості можливого кандидата на пост мера Харкова. Але в її партії ще раніше висунули кандидатом на цей пост депутата міськради Ігоря Черняка.

Як розповів РБК-Україна Черняк, спрогнозувати підсумки виборів досить складно, зокрема через потрапляння Харкова в "червону зону" захворюваності COVID-19 і можливі проблеми з явкою виборців, хоча команда Кернеса робить все можливе, щоб зберегти контроль над міськрадою.

"Можливо, монобільшості не буде, якщо говорити де-юре. Але де-факто люди-союзники Кернеса заходять під прапорами різних політичних сил, тому він зможе створити фактичну монобільшість. У мене немає сумнівів, що ті ж "слуги народу", якщо їх фракція зайде в міськраду, буде активно підігравати партії Кернеса. А у нашої партії точно не буде союзу з принципових гуманітарно-ідеологічних питань з проросійськими партіями, і союзу з кожною із сил, якщо вони будуть голосувати питання по дерибану коштів і бюджету", – сказав виданню Черняк. До числа "проросійських сил" кандидат при цьому відніс не тільки ОПЗЖ, але і "Блок Кернеса".

Цікаво, що саму Світличну в харківських політичних колах часто пов'язують з Ігорем Райніним – екс-головою Адміністрації президента Петра Порошенка, а з листопада минулого року – керівником харківської обласної організації ОПЗЖ. Черняк в розмові з РБК-Україна заявив, що ця інформація – лише технологія, яка розганяється відразу кілька штабами опонентів Світличної.

"Просто не можуть знайти нічого суттєвого ні на Світличну, ні на мене, ні на інших членів команди, от і залишається тільки розганяти цю технологію", – сказав кандидат.

Від ОПЗЖ на вибори мера йде народний депутат і харківський "важковаговик" Олександр Фельдман. В цьому році загострився його давній конфлікт з Кернесом, викликаний бажанням мерії побудувати дорогу через ринок "Барабашово", більшою частиною якого володіє нардеп.

Перший заступник голови обласної організації ОПЗЖ Василь Россіхін в коментарі РБК-Україна запевнив, що у Фельдмана є всі шанси не просто скласти серйозну конкуренцію Кернесу, а й перемогти того у другому турі виборів мерів.

"Упевнений, що виборів в один тур не буде. І ми розраховуємо, що Фельдман виграє у Кернеса у другому турі. Жителям Харкова взагалі невідомо про стан здоров'я мера, його ніхто не бачив близько двох місяців. Ми наполягаємо, щоб його соратники показали нам усім відеозвернення Кернеса, живого і в доброму здоров'ї, показали його стан здоров'я", – сказав Россіхін. На питання про можливих союзників фракції ОПЗЖ в майбутній міськраді він запропонував для початку дочекатися офіційних результатів виборів.

Нарешті, ще одним серйозним гравцем на харківському політичному полі є "Слуга народу", що висунула в мери губернатора Харківщини Олексія Кучера. На минулорічних парламентських виборах "слуги" показали в регіоні відмінний результат, набравши майже 43% за партійними списками і вигравши 12 з 14 мажоритарних округів. Але повторити такий показник зараз у президентської партії навряд чи вийде.

Хоча харківський депутат-мажоритарник від СН Марія Мезенцева у розмові з РБК-Україна запевнила, що за внутрішніми замірами рейтинг "слуг" за час кампанії в місті істотно виріс. За її словами, кандидати від президентської партії активно проводили роботу з виборцями, тоді як у "Блоці Кернеса" фактично обмежилися масштабною бігбордовою кампанією. При цьому Мезенцева розраховує, що незважаючи на коронавірус, явка на виборах буде досить високою, чому посприяє і інтерес до президентського опитування під дільницями.

"На щастя, закон не вимагає створювати коаліції в місцевих радах, можна бути самостійними і диктувати власний порядой денний", – сказала виданню Мезенцева. За її прогнозами, монобільшості у міськраді точно не буде, а мерські вибори пройдуть у два тури, у фінал вийдуть Кернес і Кучер.

"Якщо виявиться на якомусь етапі, навіть після отримання депутатського мандату, що є якісь корупційні ризики, партія може попросити цю людину піти. І кожен суб'єкт висування кандидатів несе за них відповідальність", – прокоментувала Мезенцева претензії про наявність серед кандидатів від СН людей з орбіти впливу діючого мера.

"Зараз ні в кого немає розуміння, що буде після виборів. Якщо, приміром, особисто Кернес буде домовлятися про якісь коаліції, це одне, а якщо люди з його оточення – інше", – резюмував співрозмовник видання в політичних колах міста.

В підвішеному стані

Схоже, від стану здоров'я Кернеса політична ситуація в Харкові буде залежати чи не більше, ніж власне від результатів виборів 25 жовтня. За останні тижні чутки про те, що меру зовсім погано, що він переніс інсульт, не може розмовляти, а то і зовсім помер, запускалися регулярно.

Оточення Кернеса навпаки, постійно запевняє, що градоначальник йде на поправку. Тиждень тому там навіть показали довідку з берлінської клініки "Шаріте", в якій говорилося, що мер "робить успіхи", а лікарі "очікують його повного одужання". Втім, ще місяць тому у Кернеса говорили, що його вже нібито готують до виписки.

Додатково заплутала ситуацію туманна історія з балотуванням в мери Харкова колишнього вірного соратника Кернеса, Михайла Добкіна. Але як стверджують співрозмовники РБК-Україна, відносини між двома політиками давно зіпсувалися. 23 вересня Добкін, який раніше мав намір йти в мери Києва, оголосив про похід на мерську посаду в Харкові як "підстраховку" для Кернеса, а через півтора тижні зняв свою кандидатуру.

"Він (Кернес, - ред.) йде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана", – заявив Добкін.

У коментарі виданню директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко запевнив, що мер міста продовжує йти на поправку. "Лікарі нам конкретну дату не називають. Але Кернес буде на прийнятті присяги, у нас немає підстав не вірити лікарям, через кілька тижнів, може, буде й раніше. Повинні пройти вибори, всі суди, всілякі формальності, тобто, це все не на наступному тижні буде", – сказав Сидоренко.

Дійсно, певний запас часу для одужання у Кернеса ще залишається. Але головне питання в тому, наскільки воно може затягнутися і чи не призведе це до проблем при формуванні нової міської влади.

"Якщо Кернес виграє вибори, то він повинен протягом 20 днів з офіційного оприлюднення їх результатів подати заяву про реєстрацію його міським головою. Якщо він не може її подати, він може повідомити, що на те є поважні причини, і ТВК може прийняти рішення про продовження цього строку. Тим більше, ніде не зазначено, що цю заяву він повинен подавати особисто", – сказав РБК-Україна аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

Інше питання полягає в прийнятті присяги новообраним міським головою, яку точно не можна провести дистанційно. За законом, до присяги мер приводиться на тому ж засіданні ради, на якому оголошують про його реєстрацію мером. З іншого боку, законодавство нічого не говорить про те, що мер може втратити свою посаду, якщо не прийме присягу на першому засіданні місцевої ради.

"Я вважаю, що ця історія може затягнутися надовго. Але обов'язку оголошувати нові вибори немає", – резюмував Клюжев.

За відсутності мера його функції повинен виконувати секретар міськради, як і відбувається зараз в Харкові. Внести кандидатуру нового секретаря знову-таки повинен новий мер міста, а якщо він цього не зробить, це право передається депутатам. А до тих пір вести засідання буде тимчасова президія з числа трьох-п'яти осіб.

Якщо припустити, що "Блок Кернеса" зможе завести в міськраду достатню кількість багнетів, то проблем з призначенням секретаря, по ідеї, бути не повинно. І він буде фактично керувати містом в той час, поки мер не буде в змозі прибути до Харкова і прийняти присягу.

Практика показує, що без мера українське місто може існувати роками. Наприклад, після смерті міського голови Луцька Миколи Романюка ще в 2017 році дострокові вибори так і не відбулися, та повноцінного керівника місто має отримати тільки зараз.

Інша справа, що опоненти Кернеса явно спробують по-своєму використовувати таку гіпотетичну ситуацію. "Секретар міськради вічно не зможе виконувати обов'язки мера, тому можуть трапитися перевибори", – сказала РБК-Україна "слуга народу" Мезенцева. Про загрозу "управлінського колапсу" в розмові з виданням згадав і Россіхін з ОПЗЖ.

Тому політичне майбутнє Харкова, як і всього регіону в цілому зараз найбільше залежить від майстерності німецьких медиків, в чиїх руках знаходиться життя та здоров'я Геннадія Кернеса.