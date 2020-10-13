Червоненко викликав Труханова на стадіон на дебати

Кандидат на посаду Одеського міського голови від партії "Наш край" Євген Червоненко викликав на 18 жовтня на дебати чинного мера Геннадія Труханова. Дебати мають відбутися на стадіоні.

Про це Червоненко повідомив у своєму ролику.

Дебати повинні відбутися 18 жовтня о 19:00 на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Глядачі зможуть спостерігати за дебатами онлайн.

"Це Одеса і це стадіон. Я хочу запитати тебе, Гена, де гроші? Чому місто з найбільшим портом і найрозумнішими у світі людьми - таке бідне? Чому десяток наближених твоїх живуть коштом всіх? Чому люди повинні утримувати твої схеми, а не свої сім'ї? По якому праву ти забрав Одесу в одеситів?" - запитує у ролику Червоненко.

За його словами, це будуть легендарні дебати, яких не було в історії України.

"Одеса заслуговує правди, Одеса заслуговує чесності. Здаватися і бути - це дві великі різниці. Я чекаю тебе, Гена, не прийти - неможливо", - сказав Червоненко.

Нагадаємо, 21 вересня учасники конференції Одеської обласної організації політичної партії "Наш край" підтримали кандидатуру Євгена Червоненка на посаду мера Одеси.