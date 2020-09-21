"Наш край" висунув Червоненка в мери Одеси

Учасники конференції Одеської обласної організації політичної партії "Наш край" підтримали кандидатуру Євгена Червоненка на посаду мера Одеси.

Про це повідомляється на офіційному сайт партії.

Крім того, під час конференції також були затверджені списки кандидатів у депутати рад усіх рівнів Одеської області.

"Одеса - це місто, у якого є господар на сьогодні з сумнівною репутацією, з дуже сумнівною і сумнівними справами. Тут потрібні господарники, а господарникам потрібний план. Люди втомилися від коміксів, клоунад і хочуть справ. Необхідно вибрати команду господарників і професіоналів", - заявив Червоненко.

Також на зборах було прийнято та затверджено програму партії, яка складається з 12 кроків, спрямованих на реальне поліпшення життя людей, комфортний побут і соціальний та культурний добробут.

"Нам є з чим і для чого йти на вибори, тому що попереду багато роботи і цю роботу повинні виконувати професіонали, люди, які по-справжньому вболівають за свій рідний край, знають про проблеми на місцях і можливості їх вирішення. Майбутнє регіонів – в руках людей, які там живуть, тобто в руках кожного з нас, і перемога буде за нами, оскільки тільки господарники зможуть врятувати, розвинути і примножити багатство наших громад, районів і регіонів", - заявив співголова партії "Наш край", народний депутат України Антон Кіссе.

Як зазначив Кіссе, партія "Наш край" була створена саме в Одесі, і за короткий термін об'єднала всі регіони України.

П'ятирічна діяльність депутатів і членів партії ознаменована результатами - ремонт міжнародних і регіональних дорожніх магістралей, запуск переправи "Орловка-Ісакча", ремонт численних об’єктів інфраструктури, додав Кіссе.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що екс-мер Дніпра Іван Куліченко очолить список "Нашого краю" в Дніпропетровську обласну раду.