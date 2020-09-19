Екс-мер Дніпра Куліченко очолить список "Нашого краю" в Дніпропетровську обласну раду

Список партії "Наш край" до Дніпровської міської та Дніпропетровської обласної ради очолить мер Дніпра у 2000-2014 рр. Іван Куліченко.

Про це було оголошено на зборах Дніпропетровської обласної організації "Наш край".

Після висунення Куліченко зазначив, що сильна демократія в Україні можлива тільки через розвиток місцевого самоврядування.

"Не можна бути осторонь життя. У місті і в регіоні воно ускладнюється: комусь перестали вірити, у когось з'явилася додаткова тривога. Я вирішив, що у мене ще достатньо сил, знань, здібностей, бажання, тому я включаюся. Нікому займатися містами, місцевим самоврядуванням, це все закинуто, нікому не потрібно. У цій політичній силі багато моїх друзів - з одного боку, з іншого - ця політична сила проповідує те про що завжди говорив і я. Адже сьогодні розвивати і будувати демократію в Україні можна тільки через місцеве самоврядування", - сказав він.

Крім того, Куліченко підкреслив, що не висуває свою кандидатуру на пост міського голови Дніпра, а першочерговим завданням бачить створення депутатської фракції.

За словами члена політради "Нашого краю", народного депутата України Андрія Деркача, політика "нових облич" за минулий рік продемонструвала свою неспроможність. Він підкреслив, що "Наш край" веде до рад громад команди, що складаються з професіоналів і компетентних фахівців у різних сферах життя.

"У нашій команді сьогодні керівники підприємств, айтішники, керівники місцевого самоврядування, які мають досвід роботи. Приєднується креативний клас. Сьогодні ті, хто створив 3, 4, 5 малих підприємств, в тому числі і у сфері обслуговування, і у сфері послуг, теж приходять і стають поруч з нами. Для нас це дуже важливо. Партія не хоче бути в полоні олігархічних структур, а вибудовує здорові партнерські відносини - це дає свій позитивний результат", - сказав Деркач.

Водночас за словами голови Дніпропетровської обласної організації політсили Сергія Карпенка, лави політичної сили постійно поповнюються.

"До команди "Нашого краю" приєдналися і продовжують приєднуватися люди. Це реальні професіонали своєї справи, люди які справами, а не словами довели свою спроможність. Тому серце у мене радіє від того, що багато небайдужих людей, які хочуть, щоб у нашому місті та області людям жилося краще. Ми повинні зосередитися на боротьбі з проблемами і з вирішенням тих завдань, які стоять перед нами, як людьми розуміючими проблеми міського господарства, області, безпеки, екології. Ті, хто до нас приєднується - роблять це поступово", - зазначив Сергій Карпенко.

Нагадаємо, на місцевих виборах 2015 року "Наш край" посів третє місце в країні за кількістю голосів, відданих за партію.