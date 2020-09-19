Экс-мэр Днепра Куличенко возглавит список "Нашего края" в Днепропетровский областной совет

Список партии "Наш край" в Днепровский городской и Днепропетровский областной советы возглавит мэр Днепра в 2000-2014 гг. Иван Куличенко.

Об этом было объявлено на собрании Днепропетровской областной организации "Наш край".

После выдвижения Куличенко отметил, что сильная демократия в Украине возможно только через развитие местного самоуправления.

"Нельзя быть в стороне жизни. В городе и в регионе она усложняется: кому-то перестали верить, у кого-то появилась дополнительная тревога. Я решил, что у меня еще достаточно сил, знаний, способностей, желания, поэтому я включаюсь. Некому заниматься городами, местным самоуправлением, это все заброшено, никому не нужно. В этой политической силе много моих друзей - с одной стороны, с другой - эта политическая сила проповедует то о чем всегда говорил и я. Ведь сегодня развивать и строить демократию в Украине можно только через местное самоуправление", - сказал он.

Кроме того, Куличенко подчеркнул, что не выдвигает свою кандидатуру на пост городского головы Днепра, а первоочередной задачей видит создание депутатской фракции.

По словам члена политсовета "Нашего края", народного депутата Украины Андрея Деркача, политика "новых лиц" за минувший год продемонстрировала свою несостоятельность. Он подчеркнул, что "Наш край" ведет в советы громад команды, состоящие из профессионалов и компетентных специалистов в различных сферах жизни.

"В нашей команде сегодня руководители предприятий, айтишники, руководители местного самоуправления, которые имеют опыт работы. Присоединяется креативный класс. Сегодня те, кто создал 3, 4, 5 малых предприятий, в том числе, и в сфере обслуживания, и в сфере услуг, тоже приходят и становятся рядом с нами. Для нас это очень важно. Партия не хочет быть в плену олигархических структур, а выстраивает здоровые партнёрские отношения - это дает свой положительный результат", - сказал Деркач.

В то же время, по словам председателя Днепропетровской областной организации политсилы Сергея Карпенко, ряды политической силы постоянно пополняются.

"К команде "Нашего края" присоединились и продолжают присоединяться люди. Это реальные профессионалы своего дела, люди которые делами, а не словами доказали свою состоятельность. Поэтому сердце у меня радуется от того, что много неравнодушных людей, которые хотят, чтобы в нашем городе и области людям жилось лучше. Мы должны сосредоточиться на борьбе с проблемами и с решением тех задач, которые стоят перед нами, как людьми понимающими проблемы городского хозяйства, области, безопасности, экологии. Те, кто к нам присоединяется - делают это постепенно", - отметил Сергей Карпенко.

Напомним, на местных выборах 2015 года "Наш край" занял третье место по стране по количеству голосов, отданных за партию.