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"Наш край" выдвинул Червоненко в мэры Одессы

Новина українською → Одесса, Понедельник 21 сентября 2020 12:34
"Наш край" выдвинул Червоненко в мэры Одессы Фото: Евгений Червоненко (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Участники конференции Одесской областной организации политической партии "Наш край" поддержали кандидатуру Евгения Червоненко на пост мэра Одессы.

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Кроме того, в ходе конференции также были утверждены списки кандидатов в депутаты советов всех уровней Одесской области.

"Одесса - это город, у которого есть хозяин на сегодня с сомнительной репутацией, с очень сомнительной и сомнительными делами. Здесь нужны хозяйственники, а хозяйственникам нужен план. Люди устали от комиксов, клоунад и хотят дел. Необходимо выбрать команду хозяйственников и профессионалов", - заявил Червоненко.

Также на собрании была принята и утверждена программа партии, которая состоит из 12 шагов, направленных на реальное улучшение жизни людей, комфортный быт и социальное и культурное благосостояние.

"Нам есть с чем и для чего идти на выборы, так как впереди много работы и эту работу должны выполнять профессионалы, люди, по-настоящему болеющие за свой родной край, знающие о проблемах на местах и возможностях их решения. Будущее регионов - в руках людей, которые там живут, то есть в руках каждого из нас, и победа будет за нами, так как только хозяйственники могут спасти, развить и приумножить богатство наших громад, районов и регионов", - заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Антон Киссе.

Как отметил Киссе, партия "Наш край" была создана именно в Одессе, и за короткий срок объединила все регионы Украины.

Пятилетняя деятельность депутатов и членов партии ознаменована результатами - ремонт международных и региональных дорожных магистралей, запуск переправы "Орловка-Исакча", ремонт многочисленных объектов инфраструктуры, добавил Киссе.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-мэр Днепра Иван Куличенко возглавит список "Нашего края" в Днепропетровский областной совет.

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