RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Десятки лікарень залишилися без виборчих комісій, - ОПОРА

Автор: Артур Родивилов

Працівники деяких виборчих комісій відмовляються працювати на спеціальних дільницях. Десятки лікарень залишилися без виборчкомів на виборах в Україні.

Популярні новини

Про це під час брифінгу повідомила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Раніше в Центрвиборчкомі затвердили інструкцію, яка мала мінімізувати ризики через скупчення людей.

За словами Айвазовської, на 1,3% дільниць ранкове засідання виборчої комісії почалося до 7:00, тоді як відповідно до законодавства воно мало початися не раніше 7:15. На 12,9% дільниць засідання почалося у проміжок між 7:00 та 7:15, на 85,7% - у визначений термін.

Айвазовська зазначила, що цей показник краще, ніж на парламентських виборах у 2019 році.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборів.

Крім того, у матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися все головне про голосування на місцевих виборах в Києві.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України выборыОПОРА