Десятки лікарень залишилися без виборчих комісій, - ОПОРА

Працівники деяких виборчих комісій відмовляються працювати на спеціальних дільницях. Десятки лікарень залишилися без виборчкомів на виборах в Україні.

Про це під час брифінгу повідомила голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Раніше в Центрвиборчкомі затвердили інструкцію, яка мала мінімізувати ризики через скупчення людей.

За словами Айвазовської, на 1,3% дільниць ранкове засідання виборчої комісії почалося до 7:00, тоді як відповідно до законодавства воно мало початися не раніше 7:15. На 12,9% дільниць засідання почалося у проміжок між 7:00 та 7:15, на 85,7% - у визначений термін.

Айвазовська зазначила, що цей показник краще, ніж на парламентських виборах у 2019 році.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборів.

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